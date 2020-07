130 account Twitter presi di mira nell’attacco di mercoledì La società svela il numero di profili, soprattutto di alto livello, che sono stati hackerati per inviare messaggi al posto loro, per quella che sembrerebbe una truffa legata ai bitcoin. Gli esperti dell’azienda e l’Fbi stanno indagando per vederci chiaro. Pubblicato il 20 luglio 2020 da Redazione

Dopo qualche giorno dal gravissimo attacco, che ha permesso agli hacker di inviare un messaggio spam da account di alto profilo per quella che sembrerebbe una maxi truffa sui bitcoin, Twitter sta rivelando qualche dettaglio in più. Sull’account Twitter del supporto si legge: “Sulla base delle informazioni finora in nostro possesso, riteniamo che circa 130 account siano stati presi di mira dagli aggressori. Gli hacker sono stati in grado di ottenere il controllo per un piccolo sottoinsieme di questi e, quindi, inviare tweet da tali account”.

In molti si chiedono se gli hacker avessero accesso ai Data Mining (Dm) per gli account che sono stati compromessi (Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Barack Obama, Joe Biden e altri), o per quelli di cui non si conosce il nome. Alcune voci suggeriscono che, chiunque avesse accesso agli strumenti interni - si parla dello sfruttamento del pannello di controllo per gli impiegati di Twitter - era pronto a usarli giorni prima dell'inizio degli attacchi, e che erano già stati utilizzati per rilevare altri account.

Twitter non ha risposto in maniera esplicita ma, sempre attraverso il suo account del supporto, ha scritto "Stiamo continuando a valutare se i dati non pubblici relativi a questi account siano stati compromessi e forniremo aggiornamenti non appena capiremo esattamente cosa è successo”. A tal proposito si aspettano, quindi, nuove informazioni sia da parte di Twitter sia dell’Fbi, che ha avviato un’indagine. "In questo momento, sembra che gli account siano stati compromessi con lo scopo di perpetuare una frode legata alla criptovaluta”, si legge in una dichiarazione della divisione di San Francisco. “Poiché questa indagine è in corso, al momento non faremo ulteriori commenti”.

Per tutti gli account, il download dei dati di Twitter è ancora disabilitato, almeno fino a quando sarà in corso l’indagine. In un altro tweet il supporto ha scritto: “Abbiamo anche preso seri provvedimenti per proteggere i nostri sistemi, mentre le nostre indagini sono in corso. Stiamo ancora valutando quali misure a lungo termine adottare e condivideremo maggiori dettagli il prima possibile”.