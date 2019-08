5G: Ericsson pronostica 1,9 miliardi di abbonamenti nel 2024 L’azienda nel suo “Mobility Report” ha innalzato del 27% le precedenti stime sulla diffusione commerciale del 5G. Cresceranno sia gli smartphone in circolazione, sia il volume annuo del traffico dati. Pubblicato il 26 agosto 2019 da Redazione

Mosca è la prima città europea ad attivarsi per la costruzione di una rete 5G mmWave: si partirà dalla capitale, già nei prossimi mesi, per poi espandersi in altri luoghi nel corso del 2020. Per avviare i test e poi, in autunno, l’implementazione della rete 5G a onde millimetriche, il Dipartimento per le tecnologie informatiche di Mosca sta collaborando con operatori di telefonia mobile nazionali, ma anche con fornitori di hardware e software stranieri, e tra questi Qualcomm.

"Mosca è una tra le città che si sta sviluppando in maniera più dinamica in Europa”, ha dichiarato Yulia Klebanova, vice president, business development di Qualcomm Europe. “Nel corso dei prossimi anni Mosca ha in programma di dotare i business center, gli stadi, le strade principali, le sale congressi, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti di comunicazioni mobili ultra-veloci con capacità elevata e bassa latenza, per offrire a privati e aziende nella capitale un livello di servizi senza precedenti. L'implementazione di reti 5G nella banda mmWave n257 consentirà agli operatori di raggiungere questo obiettivo in modo molto efficiente”.

Qualcomm sta a sua volta collaborando con produttori di smartphone e access point per portare la tecnologia 5G mmWave su una vasta gamma di dispositivi. La futura rete di Mosca permetterà di sostenere diversi tipi di applicazione, a partire dai servizi di accesso a banda larga su rete fissa e su rete wireless mobile, e proseguendo con servizi di smart city, realtà virtuale e aumentata. Secondo le stime di Ericsson, entro il 2024 circa il 65% della popolazione mondiale sarà raggiunta da copertura di rete 5G nella propria area geografica di residenza, e su questo standard di rete viaggerà più di un terzo (il 35%) del traffico dati mobile conteggiabile su scala mondiale.