A10 Networks e Ingram Micro alleati per la sicurezza delle applicazioni Il vendor di soluzioni di sicurezza e availability delle applicazioni e il distributore siglano un accordo per andare alla ricerca di nuovi rivenditori qualificati. Pubblicato il 18 settembre 2019 da Valentina Bernocco

Il cloud ha molti meriti, ma anche qualche colpa: sicurezza e availability delle applicazioni sono diventate questioni sempre più critiche per le aziende. E ci sono sempre più opportunità di vendita per chi, come A10 Networks, propone tecnologie capaci di mantenere veloci, disponibili e sicure le reti e le applicazioni con Web Application Firewall, bilanciatori, ispezione del traffico, protezione dagli attacchi DDoS e altro ancora. La società affronta l’autunno facendo cominciare un nuovo progetto di allargamento della clientela, un allargamento che necessariamente (essendo il modello di vendita totalmente indiretto) deve passare dal canale.

In Italia A10 Networks ha stretto un nuovo accordo di distribuzione con Ingram Micro, non per andare genericamente alla ricerca di ulteriori partner ma per raggiungere quelli “giusti”. L’accordo italiano è inserito in una più ampia intesa valida anche in altre regioni geografiche, dal momento che Ingram opera in oltre una quarantina di Paesi.

“Per la nostra offerta il potenziale in Italia è molto forte, ce ne siamo accorti subito”, racconta ai giornalisti Alberto Crivelli, country manager di A10 Networks. L’esordio delle attività commerciali nel nostro Paese è recente, dunque può spiegare in parte l’incredibile risultato delle vendite triplicate del 2018 rispetto all’anno precedente. Ma anche nel 2019 i ricavi sono in crescita perché cresce, di giorno in giorno, la necessità di proteggere le applicazioni. “Quest’anno gli attacchi denial-of-service hanno avuto un’impennata”, ha sottolinea Crivelli. “Un tempo erano diretti contro i service provider soltanto, mentre oggi colpiscono aziende industriali e, caso reale, Atm”.

Alberto Crivelli, country manager di A10 Networks

Il bacino di clientela, ha spiegato il country manager, parte dalle aziende dai trecento dipendenti in su e arriva fino al livello enterprise, con una particolare presenza nel settore delle telecomunicazioni e nell’industria. E un punto di forza è il fatto che le funzionalità offerte alle Pmi e alle realtà enterprise siano le medesime, cambia soltanto la scala. Fuori dal nostro Paese, clienti di spicco sono Turkish Telecom e uno tra i maggiori carrier di telecomunicazioni cinese.

“Il mercato è ampio, verticale ma con grandi margini di crescita”, ha testimoniato Fabio Di Donato, advance solution manager di Ingram Micro. “Il nostro impegno sarà quello di portare A10 Networks su una certa fascia di clienti. Oggi sempre più i vendor hanno bisogno di coprire la fascia dei partner di medio livello, mentre con quelli di livello gold solitamente interagiscono in modo diretto”.

Fabio di Donato, advance solution manager di Ingram Micro

Il lavoro del distributore sarà, dunque, allargato a tutto il territorio nazionale ma allo stesso tempo focalizzato sui partner più promettenti, quelli disposti a seguire attività di formazione e certificazione sull’offerta di A10 Network. A tal proposito, Ingram Micro organizzerà una serie di workshop e proporrà agli operatori di canale locali una specifica certificazione, con cui potranno qualificarsi come nuovi rivenditori partner. “Il nostro canale attualmente ha meno di una decina di partner”, ha specificato Crivelli, “e puntiamo ad arrivare a trenta o quaranta nell’anno fiscale 2020”.