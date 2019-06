Accenture ha un déjà vu per migliorare la sicurezza dell’IoT La società di consulenza amplia la propria divisione dedicata alla sicurezza informatica con l’acquisizione di Deja vu Security, azienda di Seattle specializzata in protezione dell’Internet of Things. Pubblicato il 25 giugno 2019 da Redazione

La sicurezza informatica è sempre più importante, anche quella dell’Internet of Things, al punto da spingere società di consulenza nate per occuparsi di altro ad ampliare continuamente la propria specializzazione in quest’ambito. Così ha scelto di fare Accenture con l’acquisizione, appena annunciata, di Deja vu Security: un’azienda di Seattle nata nel 2011 e specializzata - appunto - in attività di sicurezza legate all’IoT, ma anche al cloud, alle criptovalute, alle infrastrutture di banche e finanza, alle applicazioni mobile e al settore del retail.

Più precisamente, Deja vu Security si occupa di progettare e testare sistemi e software per l’Internet delle cose, nonché di offrire alle aziende clienti alcuni servizi per la difesa delle applicazioni. “Miglioriamo la qualità di nuovi prodotti software, servizi e dispositivi sviluppando nuovi modi per trovare vulnerabilità sconosciute”, si legge sul sito Web della compagnia.

L’acquisizione servirà ad Accenture per potenziare la propria divisione dedicata alla sicurezza informatica, Accenture Security, con particolare riferimento alle “tecniche, gli strumenti e i metodi di protezione dei dispositivi connessi e delle reti IoT”. Il valore finanziario dell’operazione non è stato comunicato, mentre sembra di intendere che il personale di Deja Vu Security sarà integrato all’interno di Accenture. “Il ricco bagaglio di competenze tecniche in cybersecurity del team di specialisti di Deja vu Security fa di questa azienda un partner strategico di grande valore, che ci aiuterà a ridurre i rischi ai quali sono esposte le soluzioni utilizzate dai nostri clienti”, ha dichiarato Kelly Bissell, senior managing director di Accenture Security. “Siamo molto contenti di poter dare loro il benvenuto in Accenture”.