Accessi sicuri, Google Titan Usb-C disponibile anche in Italia
Pubblicato il 19 febbraio 2020

Google Titan, il dispositivo Usb per l’autenticazione a due fattori, arriva anche in Italia nella versione con connettore Usb-C. Sono passati quasi tre anni dall’annuncio del progetto, che ha portato la società di Mountain View a sviluppare e lanciare nel 2018 la prima versione di questa tecnologia e nel 2019 quella con interfaccia Usb-C. Quest’ultima è adesso disponibile attraverso il Google Store in ulteriori mercati, ovvero Italia, Austria, Svizzera, Germania e Spagna al costo di 45 euro.

In realtà, nonostante la casa madre abbia già dato l’annuncio, nel momento in cui scriviamo il Titan non è ancora acquistabile bensì indicato come “disponibile a breve”. La sostanza resta la medesima: questo piccolo oggetto ha avuto successo, al punto da spingere Google a estenderne la commercializzazione. In alternativa è possibile acquistare a 55 euro il set composto da una chiavetta Usb-A/Nfc e da una chiavetta Bluetooth/Usb/Nfc.

Ma che cos’è Google Titan, esattamente? Realizzata in collaborazione con Yubico, un’azienda specializzata in dispositivi hardware per l’autenticazione, questa tecnologia permette di aggiungere un livello aggiuntivo di sicurezza nelle procedure di autenticazione per vari tipi di applicazione, account online e posta elettronica. Qualche esempio: i servizi associati al Google Account, naturalmente, come Gmail e Drive, ma anche 1Password, Bitbucket, Bitfinex, Coinbase, Dropbox, Facebook, GitHub, Salesforce, Stripe, Twitter e altri.

Nell’autenticazione a due fattori, poiché per accedere viene richiesto un token in aggiunta a username e password, per i malintenzionati diventa più difficile realizzare un accesso fraudolento. Titan si basa sugli standard aperti della Fido Alliance, il che garantisce una maggiore sicurezza rispetto ad altri metodi di autenticazione two-step e la compatibilità con un’ampia gamma di applicazioni e servizi (in sostanza, con tutti i siti Web che supportano questi standard). All’interno della chiavetta è racchiuso un chip di sicurezza associato a firmware ingegnerizzato da Google, che verifica l’integrità dei token.