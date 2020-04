Accesso ai dati sicuro e immediato per uno smart working efficace Con le tecnologie di Synology è possibile semplificare e ottimizzare l’accesso ai dati, effettuare backup, condividere file e allestire server Vpn. Pubblicato il 08 aprile 2020 da Redazione

Tornato prepotentemente alla ribalta, il tema dello smart working ha riacceso la discussione sul ruolo strategico della tecnologia nel facilitare e ottimizzare il lavoro da remoto. Diventa infatti fondamentale potersi avvalere di soluzioni tecnologiche che consentano l’accesso rapido e sicuro ai dati, la comunicazione semplice tra gli attori coinvolti e una collaborazione immediata ed efficiente.

Sono milioni i NAS Synology che stanno supportando le attività di business in tutto il mondo affrontando le sfide del mercato grazie a un'infrastruttura cloud sicura e cost-effective, supportata da un’ampia gamma di soluzioni che consente ai dipendenti di lavorare da remoto accedendo in modo semplice a sicuro ai propri file. Al centro della proposta di Synology si trova un’ampia varietà di NAS in grado di adattarsi alle specifiche caratteristiche di ogni azienda e utente.

Grazie al sistema operativo DiskStation Manager le aziende e i dipendenti possono salvare, condividere e sincronizzare i file creando un cloud privato gestito facilmente attraverso un’interfaccia Web e mobile molto intuitiva. Inoltre, tutti i dati possono essere salvati automaticamente con una serie di soluzioni gratuite con licenza, per offrire un ulteriore vantaggio senza costi aggiuntivi.

Inoltre, DiskStation Manager offre metodi veloci e sicuri per condividere le proprie risorse digitali. Con File Station è possibile condividere con chiunque i file presenti sui NAS Synology e, per il massimo della sicurezza, si può personalizzare le autorizzazioni di accesso. Con File Station risulta facile condividere i file su più piattaforme, che si tratti di dispositivi mobili o computer Windows, macOS o Linux. Con le cartelle remote e lo storage nei cloud pubblici (Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft OneDrive), i dati remoti sono tutti accessibili come se fossero archiviati localmente.

Con l’archivio cloud privato Synology Drive e Synology Office, invece, è possibile lavorare contemporaneamente sugli stessi documenti, fogli di calcolo o slide, per completare il lavoro più rapidamente. I file sono accessibili ovunque e in qualunque momento per semplificare la collaborazione e la condivisione dei progetti aziendali.

Tutto questo può essere fatto da qualsiasi dispositivo e consente di condividere e sincronizzare i file, effettuare il backup dei dati tenendoli al sicuro e soprattutto di allestire un server Vpn (virtual private network) sul NAS, permettendo così agli utenti di accedere da remoto in tutta sicurezza ai file salvati nel NAS stesso o memorizzati su device collegati alla rete locale. Grazie a questo e alla grande varietà di applicazioni integrate nei NAS Synology è possibile costruire molto facilmente un'infrastruttura di rete integrata, riducendo al minimo gli sforzi IT e i costi per l'utilizzo di diverse piattaforme.

