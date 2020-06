Achab indaga sullo stato dei Managed Service Provider La ricerca si pone l’obiettivo di interpretare il focus, le sfide e le previsioni delle aziende che erogano servizi IT. Segnali positivi: il 57% degli Msp intervistati ha aumentato il fatturato e il 50% prevede, per il 2020, un incremento ulteriore. Pubblicato il 24 giugno 2020 da Redazione

La formazione è molto importante per i Managed Service Provider (Msp): il 72%, infatti, dedica un giorno al mese a questa attività (dei quali un 10% arriva un giorno a settimana). Inoltre, il 96% partecipa a eventi di settore, segnale incoraggiante che dimostra come questo settore sia in evoluzione e desideroso di crescere in termini di qualità e servizio. Questi dati emergono dal nuovo report, condotto da Achab, sullo stato degli Msp, indagine che anche quest’anno si pone l’obiettivo di interpretare il focus, le sfide e le previsioni per il 2020 delle aziende che erogano servizi IT

Rispetto allo scorso anno, la ricerca evidenzia che aumentano le aziende che gestiscono oltre cento clienti e quelle che offrono contratti pluriennali. Un buon 30%, infatti, si trova a dover gestire un parco macchine con 500 o più endpoint, numero critico che richiede un passaggio da una gestione artigianale a una strutturata e organizzata.

Nel delineare i tratti salienti del business dei servizi gestiti, si conferma il focus - oltre l’80% - sulla fornitura di servizi ad aziende di produzione e studi professionali. In particolare, rispetto al 2019, si registra un aumento dei servizi offerti del settore della consulenza (68%) e delle scuole (30%).

Sul fronte dei problemi e delle sfide, i Managed Service Provider intervistati ritengono che, tra le principali criticità, oltre al reperimento di validi tecnici (47%) e l’aumentare l’efficienza dei processi aziendali (40%), ci siano soprattutto la mancanza di consapevolezza dei clienti in tema di ransomware e cybersecurity (66%), la difficoltà a differenziarsi sul mercato (49%), e i lunghi tempi di risposta dei fornitori (72%).

La ricerca evidenzia un andamento positivo relativo al 2019: il 57% degli Msp dichiara un aumento del proprio fatturato nell’ultimo anno, e di questi, quasi la metà lo ha incrementato di oltre il 10 per cento. Per il 2020, il 50% prevede una crescita ulteriore. Il sondaggio è stato effettuato sia prima sia dopo la diffusione del Covid-19 e i dati previsionali potrebbero, in parte, essere condizionati dalla pandemia.