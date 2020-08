Acronis True Image 2021: backup e cybersecurity per tutti Nella nuova release sono state migliorate le prestazioni e il controllo delle capacità di protezione dati, ed estese in modo significativo le funzionalità di cybersecurity integrate. Pubblicato il 21 agosto 2020 da Redazione

Acronis ha annunciato il lancio di Acronis True Image 2021, la nuova versione della sua soluzione che abbina il backup a funzioni di sicurezza informatica avanzate, integrando antiransomware e blocco del cryptojacking: si avvale dell'intelligenza artificiale e dell'euristica comportamentale per arrestare gli attacchi in tempo reale e poi ripristinare in automatico i file “colpiti”.

Nella nuova release Acronis True Image 2021 viene utilizzata la tecnologia antimalware dell'azienda, attualmente implementata nella soluzione destinata ai service provider, Acronis Cyber Protect Cloud, e testata da laboratori di sicurezza indipendenti, come Virus Bulletin e AV-Test, che ne hanno dimostrato la capacità al cento per cento di rilevamento delle minacce con zero falsi positivi.

True Image 2021 offre protezione in tempo reale basata su euristica comportamentale e intelligenza artificiale avanzata, per arrestare qualsiasi malware, inclusi gli attacchi di tipo zero-day, scansioni antivirus on-demand dell'intero sistema o oppure rapide dei file più a rischio, entrambe programmabili in anticipo o eseguibili su richiesta, nonché filtro web per impedire automaticamente agli utenti Windows l'accesso a siti web pericolosi, che possono diffondere malware, scam, phishing o fare disinformazione. Inoltre prevede protezione delle videoconferenze, per impedire gli attacchi di hacker e l’inserimento di malware che sfrutta le vulnerabilità di app a grande diffusione quali Zoom, Cisco Webex e Microsoft Teams, rilevamento completo, con analisi comportamentale e motori di analisi basati su firme, e cartella di quarantena ed elenchi di esclusioni, per consentire agli utenti di isolare automaticamente le potenziali minacce ed eseguire senza interruzioni i programmi approvati.

L'espansione dell'antimalware integrato non va a discapito delle capacità di backup di Acronis True Image ma, al contrario, nella nuova release sono state migliorate, garantendo agli utenti sempre il pieno recupero dei propri dati e sistemi, grazie a nuove funzionalità tra le quali, replica riattivabile dei backup e opzioni aggiuntive per macchine virtuali.

Acronis True Image è disponibile in quattro diverse versioni: Standard, Essential, Advanced e Premium. La tariffa Standard base per un computer è di 59,99 euro e 49,99 euro per quella Essential. Le versioni a prezzo speciale di Advanced e Premium (rispettivamente da 69.99 e da 99,99 euro) saranno disponibili fino a novembre 2020, successivamente il prezzo consigliato sarà rispettivamente di 89,99 e 124,99 euro.