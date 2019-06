Aerohive diventa Extreme, acquisizione nel mondo del networking Extreme Networks spenderà 272 milioni di dollari per acquisire il produttore di router Wi-Fi Aerohive Networks, mirando ad aggiungere alla propria offerta abilità di automazione e intelligence. Pubblicato il 28 giugno 2019 da Redazione

Il nome è simile, ma presto uno dei due sarà incorporato nell’altro: Extreme Networks si prepara a spendere 272 milioni di dollari per acquisire Aerohive Networks. L’operazione societaria, appena annunciata, si chiuderà presumibilmente nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020 di Extreme Networks. E sebbene il nome sia simile, in realtà le due aziende si occupano di cose diverse, pur operando entrambe nell’ambito del networking: dunque, per il compratore l’acquisizione sarà strategica ai fini dell’allargamento e potenziamento dell’offerta.

La californiana Extreme Networks, fondata a San Jose nel 1996, progetta, sviluppa e costruisce apparati per le infrastrutture di rete, sia cablata sia wireless, oltre a sviluppare il software di gestione, analisi dati, sicurezza e controllo degli accessi. La più giovane Aerohive Networks (operativa dal 2006 in quel di Militas, a una quindicina di chilometri da San Jose) è invece specializzata in router Wi-Fi, access point, switch e servizi gestiti via cloud per reti Wireless LAN.

Come spiegato dall’ufficio stampa di Extreme Networks, “L'acquisizione apporterà nuove funzioni di automazione e intelligence all'offerta Extreme Elements, e amplierà le tecnologie Extreme verso il cloud a completamento di quelle già esistenti per le reti enterprise con l'aggiunta di nuove opzioni a livello di software-defined WAN”. L’aspettativa è quella di poter aggiungere capacità di gestione dei dispositivi di rete che strategiche in questo momento, considerando la transizione in atto verso lo standard Wi-Fi 6. Grazie alle tecnologie per il software-defined WAN, in particolare, il compratore conta di potersi rivolgere a un mercato che potenzialmente arriverà a valere 1 miliardi di dollari nel 2022. Per Extreme Networks, inoltre, sarà possibile espandere l’offerta con nuovi prodotti proposti in abbonamento o come “as-a-Service”.