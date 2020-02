Agli Oscar 2020 l’ospite fuori gara è il Samsung Galaxy Z Flip Il nuovo smartphone pieghevole è stato mostrato in anteprima con uno spot televisivo, trasmesso durante la presentazione degli Academy Awards 2020. Pubblicato il 10 febbraio 2020 da Redazione

Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung per il 2020 si chiama Galaxy Z Flip e si è già presentato. L’evento di presentazione ufficiale è programmato domani a San Francisco, ma intanto l’azienda sudcoreana ha scelto la cerimonia degli Oscar 2020 per stuzzicare la curiosità su questo telefono che segue la scia del Galaxy Fold, presentato l’anno scorso. Durante la diretta televisiva degli Academy Awards è andato in onda uno spot che ha mostrato alcuni dettagli estetici e funzionali del Galaxy Z Flip, senza invece indicarne le caratteristiche tecniche.

Si è visto uno smartphone pieghevole che si apre e chiude verticalmente e che è declinato in due varianti di colore, nero o viola. L’orientamento verticale, anziché orizzontale, è la differenza rispetto al Galaxy Fold che più balza all’occhio e in qualche modo ricorda (anche se il concept è diverso) i vecchi telefonini a conchiglia in stile Motorola Raz. Modello, quest’ultimo, che è ora stato riproposto da Motorola in una costosissima versione riveduta e corretta, completamente touch.

A proposito di costi elevati, per il Galazy Z Filp è ragionevole aspettarsi un prezzo inferiore a quello del Galaxy Fold, il quale sfiora i duemila dollari. Forse non lo acquisteranno in molti, ma la pubblicità e la curiosità smosse da questo modello contribuiranno all’idea di prestigio del marchio Samsung nell’immaginario collettivo, o almeno così ritengono gli analisti. “Il nuovo telefono pieghevole Galaxy Z Flip”, ha commentato Tom Kang, un analista Counterpoint, “creerà un effetto alone intorno al marchio Samsung, aiutandolo a competere meglio con i costosi modelli di Apple”.

Un fotogramma tratto dallo spot del Samsung Galaxy Z Flip

Quanto alle specifiche tecniche, le indiscrezioni emerse finora (ma in Rete circolano anche immagini e diversi video hands-on) descrivono un dispositivo con schermo doppio da 6,7 pollici pieghevole, che può funzionare come un’unica superficie di visualizzazione dello stesso contenuto oppure scomporsi in due parti. Quando si scatta una fotografia o si registra un video, per esempio, la parte superiore mostra l’immagine inquadrata e quella inferiore i comandi dell’applicazione.

C’è poi un ulteriore, piccolo display che a telefono chiuso rimane all’esterno e che serve a visualizzare notifiche delle chiamate in arrivo. La fotocamera posteriore ha due lenti (principale e grandangolo) entrambe da 12 megapixel, quella anteriore è da 10 megapixel. Presenti due batterie, che insieme garantiscono una non elevatissima capacità di 3.300 mAh.