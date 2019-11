Alexa regina degli smart speaker, mercato in crescita del 45% A detta di Canalys, nel terzo trimestre di quest’anno sono stati venduti 28,6 milioni di altoparlanti smart con assistente vocale incorporato. Più di uno su tre è un Amazon Echo. Pubblicato il 18 novembre 2019 da Redazione

Nel mercato degli smart speaker i dominatori sono gli Amazon Echo e, guardandola dal punto di vista dei software di assistenza vocale incorporati, la regina è Alexa. Questo ci dicono i dati di Canalys sulle vendite del terzo trimestre 2019, periodo in cui nel mondo sono stati distribuiti 28,6 milioni di altoparlanti smart, ovvero il 44,9% in più rispetto ai numeri di un anno prima. Per la prima volta Amazon ha superato la soglia dei 10 milioni di smart speaker venduti in un trimestre, facendo salire la propria quota a volume al 36,6% nel periodo in esame (con un balzo di quasi cinque punti percentuali nel corso di un anno).

Il merito, a detta degli analisti di Canalys, spetta anche alla furba politica commerciale adottata dalla società di Seattle: grazie al Programma Update proposto per gli Echo, molti sono stati incentivati a fare un acquisto con sconti a fronte della rottamazione di vecchi smart speaker o cuffie Bluetooth, anche di altri marchi. Anche la proposta di modelli dotati di schermo, gli Echo Show, ha contribuito all’incremento di vendite.

Di contro, nel trimestre è calato di molto il market share di Google, dal 29,8% al 12,3%, appena sopra al 12% di Xiaomi. Fra Amazon e Big G si collocano due produttori cinesi, Alibaba e Baidu, che da colossi del Web e dell’e-commerce hanno ormai allargato i propri tentacoli fino ai mercati dell’hardware di consumo: le loro quote sono di poco superiori al 13%. Tutto sommato, fatta eccezione per gli Echo, lo scenario non presenta grandi disequilibri e tutti i principali concorrenti del primo player detengono una fetta della torta non disprezzabile.

Nel trimestre, gli smart display hanno fatto un enorme balzo (+500%), dovuto sostanzialmente al fatto che questa categoria di prodotto un anno fa era appena nata. All’orizzonte c’è la probabile ulteriore crescita dei modelli dotati di schermo, per i quali tuttavia il prezzo rappresenta ancora un ostacolo alla diffusione di massa. “I dispositivi di basso prezzo”, scrive l’analista di Canalys Jason Low, “sono vitali motori di crescita per gli smart display e ci attendiamo che la competizione si riscaldi nel periodo delle festività del quarto trimestre”.