Alibaba in Borsa a Hong Kong, esordio col botto per la Ipo dell’anno Il colosso cinese dell’ecommerce e del cloud computing ha debuttato alla Borsa di Hong Kong con un rialzo di quasi 7 punti percentuali in chiusura di seduta. Pubblicato il 26 novembre 2019 da Redazione

Alibaba non delude, anzi: il suo debutto alla Borsa di Hong Kong è stato un successo. La prima seduta di contrattazioni si è chiusa con un rialzo del titolo del 6,59%, per un valore salito a 187,60 dollari hongkonghesi (circa 21,76 euro) rispetto al prezzo di collocamento di 176 dollari. Chissà che non sia stato merito anche dell’augurio racchiuso nel codice numerico scelto dall’azienda per l’identificazione in Borsa, 9988, che nella cultura cinese simboleggia la “eterna prosperità”.

Oppure, più probabilmente, il merito va al fatto che il Gruppo Alibaba sia un fiorente colosso tecnologico e non, le cui attività spaziano dall’e-commerce (di cui si occupano le società sussidiarie AliExpress, Tmall e TaoBao) al cloud computing (Alibaba Cloud, un protagonista dell’Infrastructure-as-a-Service che tallona Amazon, Microsoft e Google), dai pagamenti digitali (Alipay) alle ricerche Web e all’advertising digitale. La holding è attualmente guidata da Daniel Zhang, subentrato allo storico amministratore delegato (e fondatore) Jack Ma, che ha passato lo scettro lo scorso settembre.

Quella di Alibaba è stata l’offerta pubblica iniziale più sostanziosa dell’anno: circa 11,2 miliardi di dollari il bottino raccolto fino al momento della quotazione. Si è trattata per l’azienda di una Ipo secondaria, seguita di qualche anno all’esordio in Borsa vero e proprio, nel 2014 al New York Stock Exchange. In quell’occasione erano stati raccolti addirittura 25 miliardi di dollari.