Alla scoperta della nuova Thunderbolt 4 di Intel Maggiori funzionalità e conformità alle specifiche Usb 4, dock con un massimo di quattro porte e cavi universali lunghi fino a due metri. I prossimi processori Intel per pc portatili, nome in codice "Tiger Lake", saranno i primi a integrarla.

Intel ha reso noti maggiori dettagli sulla nuova Thunderbolt 4, che potenzia ulteriormente le caratteristiche di Thunderbolt 3 per offrire un'esperienza di connettività cablata universale. Offre sempre 40 gigabit al secondo di velocità e una singola connessione per il passaggio di dati, video e alimentazione. È conforme a un’ampia serie di specifiche standard di settore - tra cui Usb 4, DisplayPort e Pci Express (PCIe) - ed è pienamente compatibile con le precedenti generazioni di prodotti Thunderbolt e Usb.

Intel lavora a stretto contatto con il proprio ecosistema di produttori di computer, accessori e cavi per adottare una certificazione obbligatoria su tutti i prodotti Thunderbolt. Le caratteristiche per la certificazione Thunderbolt 4 includono requisiti minimi video (supporto di due display 4K o un display 8K) e dati (PCIe a 32 Gbps per velocità di storage fino a 3.000 MB/s) raddoppiati rispetto a Thunderbolt 3, il supporto di dock con quattro porte Thunderbolt 4, ricarica pc su almeno una porta del computer, riattivazione del computer al tocco della tastiera o del mouse quando il pc è connesso a un dock Thunderbolt, protezione del Dma (accesso diretto alla memoria) basata su Intel VT-d necessaria, per aiutare a prevenire attacchi Dma fisici.

Nel corso di quest’anno Intel prevede di consegnare il nuovo controller Thunderbolt 4 serie JHL8x40, che comprende: host controller JHL8540 e JHL8340 per i produttori di computer e device controller JHL8440 per quelli di accessori. Nel 2020 arriveranno anche i primi device e accessori con porte Thunderbolt 4, compresi i pc portatili sviluppati nell’ambito del programma di innovazione di Intel, nome in codice “Project Athena”.