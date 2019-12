Allegare messaggi ai messaggi: la nuova trovata di Gmail La posta elettronica di Google permette ora di allegare email direttamente dall’Inbox, senza averle scaricate come file su risorse locali. Pubblicato il 10 dicembre 2019 da Redazione

Allegare un’email a un’email: non è un gioco di parole, ma l’ultima novità introdotta da Gmail. Il servizio di posta elettronica di Google ha forse scoperto l’uovo di Colombo, constatando come in molti casi nelle comunicazioni personali e aziendali un semplice allegato risolve il problema di dover riassumere e documentare precedenti scambi di messaggi. Anziché riscrivere frasi ex novo oppure fare copia e incolla, oppure scaricare il messaggio sul Pc per trasformarlo in file, si potrà fare tutto più rapidamente, con un allegato. Si possono allegare singole email, più email o thread, senza limiti di numero, e non è necessario aver scaricato i messaggi per poterli allegare.

“Inviare email come allegati”, scrive Google in un blogpost, “vi permette di scrivere un messaggio riassuntivo per i vostri destinatari e poi allegare un insieme di email di supporto, che i destinatari possono aprire direttamente nel loro client di posta”. Per creare l’allegato, quando si compone un nuovo messaggio è sufficiente trascinare nel riquadro di composizione l’email o il thread di proprio interesse, pescandoli dall’inbox; in alternativa, è possibile selezionare dall'Inbox l’email da allegare e poi, dal menu a tre puntini posto nella barra in alto, cliccare sull’opzione “inoltra come allegato”. Come da norma, si possono poi compilare i campi del destinatario e dell’oggetto e premere “Invia”.

Per rispondere a un messaggio allegando una o più email esistenti, invece, il destinatario deve semplicemente cliccare su “Rispondi” e poi sull’icona “Separa” (il quadratino con freccia), in alto a destra, poi scegliere dalla posta in arrivo l’email o le email da attaccare e trascinarle nel riquadro con il drag&drop.

Una volta allegate a un messaggio di posta, le email di convertono in un file con estensione .eml. Quando il destinatario vi clicca sopra, l’email si apre in una nuova finestra. La novità di Gmail è in fase di rollout: sapremo che è disponibile nella nostra casella di posta quando vedremo comparire la voce “inoltra come allegato” nel menu a tre puntini.