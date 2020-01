Amazon contro l’appalto del Pentagono a Microsoft, la saga continua La società di Jeff Bezos ha depositato una mozione per chiedere formalmente la revisione dell’appalto, concesso alla concorrente, per il progetto Jedi del Dipartimento della Difesa. Il contratto di fornitura di servizi cloud vale 10 miliardi di dollari. Pubblicato il 23 gennaio 2020 da Redazione

Amazon si accanisce ancora contro il progetto Jedi, che niente ha a che fare con Guerre Stellari bensì è l’acronimo di Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud e si riferisce all’intenzione del Dipartimento della Difesa statunitense di rinnovare le proprie infrastrutture IT spendendo 10 miliardi di dollari. Il fornitore scelto, come noto, è Microsoft: la società di Redmond ha avuto la meglio sulla vicina di casa di Seattle, a dispetto delle attese iniziali che davano i servizi di Aws come favoriti.

E i dirigenti di Amazon sono convinti che sulla decisione abbiano influito le pressioni politiche della Casa Bianca, dove risiede un Donald Trump notoriamente ostile all’azienda di Jeff Bezos o meglio alle aziende di Jeff Bezos, prima fra tutte il non filorepubblicano Washington Post.

Amazon aveva già espresso questi dubbi senza mezzi termini lo scorso novembre, parlando di “chiare mancanze, errori e un innegabile pregiudizio” che avrebbero condizionato la selezione del fornitore. Ora la società passa alle maniere forti: come preannunciato dalle indiscrezioni, ha depositato ieri in una corte federale una mozione in cui chiede una revisione della procedura di appalto, secondo quanto riferito da Reuters.

In una nota, la divisione cloud della società, Aws, ha dichiarato che “è importante che i numerosi errori di valutazione la spudorata interferenza politica che hanno influenzato la scelta dell’assegnazione di Jedi vengano revisionati”. Il segretario del Dipartimento della Difesa, Mark Esper, lo scorso novembre aveva già rigettato queste accuse, affermando che il contratto fosse stato assegnato a Microsoft per una giusta valutazione, senza pregiudizi e “influenze esterne”.

Da parte propria la società di Redmond, che con l’infrastuttura e piattaforma Azure è il secondo operatore di cloud pubblico del mercato (dopo Aws e prima di Google e Alibaba), ha preferito non commentare. Ora non resta che attendere la decisione della corte: a detta delle indiscrezioni di Reuters dovrebbe arrivare intorno all’11 febbraio.