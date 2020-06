Amazon Echo scende sulle strade italiane ed entra in Auto Lo speaker con l’assistente vocale Alexa finora era utilizzabile solo all’interno di abitazioni o uffici, ma adesso è disponibile anche in Italia una versione per l’uso in viaggio. Pubblicato il 18 giugno 2020 da Redazione

Amazon ha annunciato ieri l’arrivo in Italia di Echo Auto, il primo dispositivo della famiglia progettato per l’utilizzo in auto, in camper o, comunque, con un qualsiasi mezzo a quattro ruote. Questo device, che ovviamente supporta l’assistente vocale Alexa, è disponibile sul sito di Amazon a un prezzo di 59,99 euro. È acquistabile anche in cinque rate mensili da 12 euro ognuna.

Echo Auto è dotato di otto microfoni, collocati in modo da garantire una buona acustica all’interno del veicolo: Alexa è quindi in grado di capire i controlli vocali nonostante la musica, oppure i rumori del traffico o del climatizzatore. Si alimenta tramite la presa da 12V (quella dell’accendisigari tanto per capirci) o la porta Usb, e si connette all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth.

Echo Auto, con Alexa, si gestisce tramite smartphone utilizzando l’app Alexa disponibile per iOS e Android: quindi non ha bisogno di connessioni ulteriori, ma sfrutta quella del telefono e il piano dati su questo attivato. L’assistente vocale è sempre lo stesso e le funzionalità non cambiano rispetto allo speaker “casalingo”.