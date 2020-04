Amazon inaugura la prima Regione AWS in Italia La società ha scelto Milano come sede della sesta regione in Europa. Aziende e sviluppatori avranno così a disposizione sul territorio italiano i data center e tutti i servizi connessi. Pubblicato il 28 aprile 2020 da Redazione

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato l’apertura a Milano della prima Regione AWS Europe italiana e la sesta in Europa, dopo Dublino, Francoforte, Londra, Parigi e Stoccolma. “I clienti di AWS in Italia sono tra le organizzazioni più creative e innovative che supportiamo in tutto il mondo, e siamo sempre stati ispirati dal lavoro che svolgono con la nostra tecnologia", afferma Peter DeSantis, Senior Vice President of Global Infrastructure and Customer Support, Amazon Web Services. “Aprendo oggi la Regione AWS di Milano, ci auguriamo di vedere l'impatto positivo che la tecnologia cloud può avere in ogni area dell'economia e non vediamo l'ora di far parte della continua crescita del Paese".

Grazie a questa nuova apertura, le organizzazioni e gli sviluppatori possono eseguire le loro applicazioni e offrire i servizi agli utenti finali direttamente dai data center situati in Italia. Le Regione AWS comprendono zone di disponibilità - quella di Milano ne ha tre - ognuna delle quali offre uno o più data center e sono situate in località geografiche separate e distinte, con una distanza sufficiente a ridurre significativamente il rischio che un singolo evento avverso abbia un impatto sulla continuità aziendale, ma abbastanza vicine da fornire una bassa latenza per le applicazioni ad alta disponibilità. Ogni zona di disponibilità è dotata di alimentazione, raffreddamento e sicurezza fisica indipendenti ed è collegata in una rete ad alta ridondanza e una latenza bassissima.

Con l’apertura della nuova regione italiana, le aziende possono richiedere che i dati risiedano in Italia, mantenendone la completa proprietà e avendo la garanzia che questi non verranno spostati senza una loro specifica richiesta. Inoltre, i clienti che sviluppano applicazioni conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) hanno accesso a un'altra regione sicura di infrastrutture AWS nell'Unione Europea che soddisfa i più alti livelli di sicurezza, conformità e protezione dei dati.

Amazon Web Services, controllata da Amazon, che ha annunciato altre nove zone di disponibilità e tre ulteriori Regioni AWS in Indonesia, Giappone e Spagna, opera ora in 76 zone di disponibilità in 24 aree geografiche in tutto il mondo. Sviluppatori e imprese possono già accedere alla Regione AWS Europe (Milano) L'elenco completo dei servizi e i dettagli sui prezzi sono disponibili sul sito Amazon.