Amazon pensa in grande: mille assunzioni in un anno in Italia Le attività italiane della società di Seattle nel 2019 crescono, anche dal punto di vista dell’occupazione. Si progetta di passare dai 5.500 dipendenti a tempo indeterminato di gennaio a 6.500 entro fine dicembre. Pubblicato il 03 luglio 2019 da Redazione

Cifra tonda: il 2019 porterà in Amazon Italia mille dipendenti in più. A tempo indeterminato, è bene specificarlo. La società di Seattle nel nostro Paese l’anno scorso aveva cominciato ad adeguarsi alle richieste dell’Ispettorato del lavoro, scontento per l’alta percentuale di collaboratori interinali, e dunque aveva aumentato gli assunti a tempo indeterminati. Quest’anno sta proseguendo sullo stesso percorso: a inizio gennaio si contavano 5.500 dipendenti fissi, numero che nelle intenzioni dichiarate dovrà salire a 6.500 entro la fine di dicembre grazie a nuove assunzioni disseminate tra le sedi operative di Amazon in Italia, oltre una ventina.

“La crescita della rete di Centri di Distribuzione, Centri di Smistamento e Depositi di Smistamento in tutto il Paese sta ampliando il numero di territori interessati dalle nuove opportunità lavorative che includono sia ruoli manageriali sia posizioni di ingresso”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Amazon italia.

Da qui alla fine dell’anno, quindi, si apriranno nuove posizioni lavorative per candidati di vario genere, “persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza, dagli ingegneri e sviluppatori di software, dagli operatori di magazzino agli esperti di marketing, fino a coloro che sono alla ricerca della prima esperienza lavorativa”.

Gli investimenti di Amazon in Italia

Molte delle assunzioni riguarderanno il nuovo centro di distribuzione appena inaugurato a Torrazza Piemonte, nel torinese, dove a regime gli occupati saranno 1.200 e dove al momento si ricercano soprattutto operatori di magazzino. Stessa richiesta, gestita da varie agenzie di recruiting, anche per i centri di distribuzione di Passo Corese (Rieti), Castel San Giovanni (Piacenza), e Vercelli, per cui la campagna di assunzioni è già in corso. Altre assunzioni riguarderanno il centro di smistamento di Casirate d’Adda (Bergamo), il customer service di Cagliari, il centro direzionale di Milano e i depositi di smistamento sparsi nel resto d’Italia. Per gli esperti di intelligenza artificiale, invece, potrebbero aprirsi nuove opportunità nel centro sviluppo di Torino, un laboratorio in cui si studiano innovazioni per l’assistente vocale Alexa.