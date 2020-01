Analytics “intelligenti”, Vmware fa acquisti in Silicon Valley La società specializzata in virtualizzazione ha annunciato di voler acquisire Nyasa, un’azienda di Palo Alto che propone soluzioni di analytics di rete basate su intelligenza artificiale. Pubblicato il 22 gennaio 2020 da Redazione

Di networking Vmware si occupa da sempre e ora è pronta a rafforzare la propria offerta di analytics di rete che fanno ricorso all’intelligenza artificiale. È questo, infatti, l’ambito di riferimento di Nyansa, una società di Palo Alto che Vmware ha deciso di acquisire per una non specificata cifra. Si sa solamente, dalle dichiarazioni dell’ufficio stampa, che la transazione dovrà chiudersi nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021, una volta completate le formali procedure di approvazione, e che non avrà impatti sui risultati finanziari del fiscal year.

Il prodotto al centro dell’offerta di Nyansa è Voyance, una piattaforma di analytics di rete che tiene sotto controllo le prestazioni, il buon funzionamento e la sicurezza sia negli ambienti Wan, sia nelle Lan sia nei contestil Internet of Things. Erogata tramite cloud, rientra nella categoria delle soluzioni AIOps, ovvero Artificial Intelligence for Operations. Un particolare vantaggio offerto da questa piattaforma è il suo essere “vendor-agnostica”, dunque funzionante con le tecnologie di rete e di IoT di qualsiasi fornitore.

Descrizione di Voyance (dal sito di Nyansa)

Vmware progetta di integrare Voyance con i propri prodotti SD-Wan by VeloCloud (derivati, a loro volta, da una precedente acquisizione). Così facendo, l’analisi e la protezione delle reti potranno essere estese agli ambienti campus e alle filiali, aggiungendo capacità software-defined ai dispositivi connessi via Wi-Fi e Local Area Network. In sostanza, per i clienti sarà possibile ricorrere a un’unica soluzione per avere visibilità sulla sicurezza e sul funzionamento delle loro reti, sia su infrastrutture Wan sia Lan, sia nei data center on-premise sia nelle risorse cloud.

“L’acquisizione di Nyansa”, ha dichiarato Sanjay Uppal, vice president e general manager della divisione VeloCloud di Vmware, “velocizzerà l’erogazione di capacità di monitoraggio e troubleshooting end-to-end di Vmware per gli ambienti Lan e Wan, all’interno della nostra soluzione SD-Wan leader di mercato”.