Anche in Germania l’app per il contact tracing è pronta al lancio L’applicazione Covid-19 per il tracciamento dei contatti sarà diffusa questa settimana, la stessa in cui il paese si appresta a togliere le restrizioni sui viaggi e ad “aprire” le frontiere agli stati Ue. Pubblicato il 15 giugno 2020 da Redazione

Il Ministro della Salute tedesco Jens Spahn, secondo quanto riferito da Reuters, ha dichiarato domenica che l’app di tracciamento dei contatti verrà lanciata questa settimana. L'applicazione utilizza il Bluetooth a corto raggio per rilevare e contattare chi è a rischio di infezione da Covid-19, in quanto venuto a contatto con una persona positiva, e non si basa su un database centralizzato. Sono coinvolti Deutsche Telekom e la società di software Sap.

Il tracciamento dei contatti comporta l'intervista alle persone risultate positive per scoprirne gli spostamenti e con chi potrebbero essere state in contatto, con l'obiettivo di rallentare la diffusione del Covid-19. Mentre diversi altri paesi hanno già lanciato l’app di tracciamento dei contatti - in Italia da oggi è disponibile a livello nazionale l’applicazione Immuni - i progressi sono stati più lenti negli Stati Uniti, a causa di preoccupazioni per la privacy e l'accuratezza.

Da oggi la Germania si è detta è pronta a ridurre le restrizioni sugli spostamenti verso i paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito, come affermato dal Ministro della Salute Jens Spahn. Secondo quanto riportato da Reuters, questi avrebbe invitato i compatrioti a essere prudenti e a viaggiare solo se davvero necessario, dichiarando nel contempo che il ministero offrirà consigli di viaggio specifici per singoli paesi e aree. La Germania ha avuto più di 186.000 casi da Covid-19 e oltre 8.700 decessi. “Grazie a test su larga scala, un solido sistema sanitario e misure di blocco introdotte a metà marzo”, afferma Spahn, “la Germania è riuscita a contenere il numero di morti per Covid-19 rispetto ad altri paesi, nonostante i positivi fossero numerosi”.