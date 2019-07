Ancora più piccole e leggere le stampanti Lexmark per le Pmi I sei nuovi dispositivi della gamma Go Line hanno dimensioni e peso ridotti (fino al 30%) rispetto ai modelli precedenti e includono l’interfaccia Wi-Fi. Pubblicato il 19 luglio 2019 da Redazione

Sono piccoli, leggeri, compatti, ma hanno tutto quel che serve a un ufficio di piccole o medie dimensioni. I nuovi dispositivi della linea Go Line di Lexmark, divisi tra stampanti laser e macchine multifunzione (con stampante, fotocopiatrice e scanner), sono fino al 30% più piccoli e leggeri rispetto a precedenti modelli della stessa linea. E propongono caratteristiche diverse, in modo da soddisfare sia le esigenze più “essenziali” sia quelle più ampie, in cui sia necessario stampare e anche fotocopiare e acquisire immagini e documenti in forma digitale.

Nella nuova tornata di prodotti, infatti, sono incluse due monofunzione per la stampa a colori, i modelli C3224dw e C3326dw; tre multifunzione a colori, MC3224dwe, MC3224adwe e MC3326adwe, e un multifunzione monocromatico, MB2236adwe. Su tutti, accanto alle interfacce Usb ed Ethernet, è presente anche un modulo per la connettività Wi-Fi, utile per lanciare ordini di stampa attraverso Pc portatili non connessi alla rete via cavo o attraverso smartphone.

Le specifiche variano da modello a modello, ma si tratta in tutti i casi di macchine pensate per la collocazione su una scrivania o su un tavolo. Lexmark le propone alle aziende medie e piccole, e non semplicemente a un generico pubblico “consumer”, in virtù della velocità di stampa (24 o 26 pagine al minuto nei modelli a colori, fino a 36 in quelli monocromatici) e della presenza di alcune caratteristiche di sicurezza (a partire dai processori). Sui multifunzione è presente uno schermo touch da 2,8 pollici, utile per interagire direttamente con la macchina senza passare da un Pc.

Come sottolineato da Brock Saladin, senior vice president e chief revenue officer di Lexmark, i modelli della serie GO Line sono “progettati per essere veloci e facili da selezionare, posizionare e configurare, con una gamma completa di funzionalità che consentono ai clienti di massimizzare la produttività e semplificare la gestione dei dispositivi, con la tranquillità tipica della sicurezza a 360° di Lexmark”. Le sei novità sono acquistabili da distributori e rivenditori certificati Lexmark.

In contemporanea sono stati annunciati anche due modelli di fascia enterprise: la stampante CS331dw e il dispositivo multifunzione CX331adwe. La prima è un modello laser a colori, adatta a gruppi di lavoro di piccole dimensioni ma dotata di un processore da 1 GHz che permette di gestire processi impegnativi (il volume mensile consigliato è compreso fra 600 e 2.500 pagine). Arriva a sfornare 24 pagine al minuto ed è completa di funzioni di protezione dei dati. Il Mpf ha le stesse caratteristiche di volume consigliato e velocità in ppm, mentre lo differenziano la presenza di scanner, fotocopiatrice e fax.