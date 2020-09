Annunci di fine estate: Apple Watch 6 e SE, iPad e Apple One Durante l’atteso evento dell’azienda di Cupertino non sono mancate le novità, ma niente sorprese. Per i nuovi iPhone bisognerà aspettare ottobre. Pubblicato il 16 settembre 2020 da Redazione

Durante la presentazione di ieri, un evento sempre particolare e celebrativo nonostante la mancanza del pubblico e degli entusiastici applausi, Apple ha ufficializzato quello che si supponeva da tempo, ovvero ha presentato i nuovi Apple Watch Series 6 e SE, gli iPad di ottava generazione e il nuovo iPad Air nonché il servizio Apple One. Niente iPhone 12 questa volta e si dovrà aspettare fino a ottobre.

Apple Watch Series 6 offre diverse novità, ma quella più eclatante è sicuramente Livelli O₂, una nuova funzione che misura la saturazione di ossigeno nel sangue in modo che si possa analizzare meglio il proprio stato di salute e benessere generale. Si può effettuare la misurazione quando si desidera - da fermi - e nei periodi in cui risulta inattivo (per esempio durante il sonno) è eseguita in background. Tutti i dati saranno visibili nell’app Salute. L’azienda sta lavorando a stretto contatto con alcuni ricercatori, tra i quali quelli del Seattle Flu Study presso il Brotman Baty Institute for Precision Medicine e il corpo docente della University of Washington School of Medicine, che cercheranno di scoprire in che modo le metriche derivanti dalle app su Apple Watch, come Battito cardiaco e Livelli O₂, possono indicare segnali precoci di problemi respiratori, come con l’influenza o il Covid-19.

Apple Watch Series 6 presenta importanti miglioramenti all’hardware, come il System in Package (SiP) S6, un nuovo processore dual-core basato sul chip A13 Bionic di iPhone 11, che è il 20% più veloce, un display Retina always-on di 2,5 volte più luminoso rispetto a quello della Series 5, un altimetro always-on di ultima generazione. Inoltre si ricarica più velocemente: basta un’ora e mezza. Disponibile un nuovo colore blu per la cassa, nuovi cinturini e nuove funzioni legate a watchOs 7, quali Configurazione famiglia, il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani, nuovi tipi di allenamento e la possibilità di selezionare e condividere i quadranti dell’orologio. I prezzi partono da 439 euro (Gps) e da 539 euro per la versione (Gps + Cellular), e può essere preordinato con disponibilità a partire da venerdì 18 settembre.

Apple ha presentato anche Apple Watch SE, una versione più economica e “alleggerita” della Series 6. Ha un prezzo a partire da 309 euro, che diventano 359 euro per la versione Cellular (stessa disponibilità della Series 6), un display Retina più grande del 30% rispetto alla Series 3, processore dual-core e S5 System in Package (SiP). Non sono presenti l’Ecg e ovviamente la nuova funzione Livelli O₂.

L’altro protagonista dell’evento, oltre all’Apple Watch Series 6, è stato l’iPad Air che si presenta con un display Liquid Retina più grande - da 10,9 pollici - con 3,8 milioni di pixel e tecnologie evolute, tra cui laminazione completa, supporto per gamma cromatica P3, True Tone e un rivestimento antiriflesso. Altre novità sono rappresentate dal sensore Touch ID integrato nel pulsante superiore e dal chip A14 Bionic a 5 nanometri per un netto incremento delle prestazioni (+40% e +30% nella grafica). Rinnovato il comparto fotografico con fotocamera frontale FaceTime Hd da 7 MP e posteriore da 12 MP, la stessa utilizzata nell’iPad Pro. A tutto questo si aggiungono gli altoparlanti stereo in orizzontale, la porta Usb-C, Wi-Fi 6 e connettività Lte. Sarà disponibile dal prossimo mese con prezzi che partono da 669 euro (Wi-Fi) e da 809 euro per i modelli Wi-Fi e Cellular. Due capacità di storage - 64 e 256 GB - e cinque colori: argento, grigio siderale, oro rosa, verde e celeste.

I nuovi iPad di ottava generazione montano il chip A12 Bionic, che porta per la prima volta sul modello di base il Neural Engine. Offrono anche la nuova Apple Pencil. I prezzi partono da 389 euro (modello Wi-Fi) e da 529 euro per quello Wi-Fi + Cellular. Le configurazioni sono con 32 e 128 GB di storage. Possono essere preordinati e saranno disponibili dal 18 settembre.

Apple ha anche reso disponibile Apple One del quale si era già parlato, che consente di avere i servizi Apple in un unico piano, scegliendo quello più idoneo alle proprie esigenze. Il piano Individual include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione iCloud per 14,95 al mese, mentre il Family - 19,95 euro mensili - comprende gli stessi servizi, ma offre 200 GB di storage e può essere condiviso con un massimo di sei persone in famiglia. Con il Premier (29,95 dollari) si hanno anche Apple News+ e Apple Fitness+, oltre a 2 TB di spazio. Non è previsto in Italia perché i due servizi non sono disponibili nel nostro paese.