Aoc U32U1, un display aziendale che si fa guardare Realizzato in collaborazione con l'agenzia agenzia Studio F.A. Porsche, questo nuovo monitor da 31,5 pollici ha risoluzione 4K ed è regolabile in altezza fino a 120 millimetri. Pubblicato il 22 luglio 2020

Il nuovo display da 31,5 pollici Aoc U32U1 è realizzato in collaborazione con Studio F.A. Porsche, e quindi si distingue per un design particolarmente curato - assenza di cornici ai quattro lati e un treppiede in metallo lucido, regolabile in altezza fino a 120 mm - che gli è valso il premio Red Dot Design Award. Nella parte posteriore si trova una piastra in alluminio dagli angoli arrotondati, che ospita anche i connettori per i cavi. Il prezzo è di 959 euro.

Questo monitor aziendale premium, con risoluzione 4K (3.840x2.160 pixel) e supporto Vesa DisplayHDR 600, può essere ruotato di 180 gradi per passare dall’orientamento orizzontale a quello verticale, ed è pensato sia per i professionisti che per gli utenti più attenti al design. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz, il tempo di risposta di 5 millisecondi e il rapporto d’aspetto è di 16:9.

Dal punto di vista della connettività, oltre al connettore DisplayPort 1.4, offre anche una Hdmi 2.0, una porta Usb-C e un hub Usb 3.2. La connessione Usb-C offre il DisplayPort Alternate Mode, per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook o da un altro computer.