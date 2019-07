App truffaldine su Google Play infestano di pop-up e pubblicità Trend Micro ha scoperto e una nuova campagna adware che genera pubblicità sgradita attraverso più di 180 tra giochi o applicazioni per fotocamera di dispositivi Android. Pubblicato il 05 luglio 2019 da Redazione

Scaricare un’app su un telefono Android è spesso un rischio se non conosciamo lo sviluppatore. Gli adware, programmi che colonizzano i dispositivi mostrando pubblicità invadenti (pop-up che si aprono continuamente o a tutto schermo e talvolta link che portano verso siti malevoli), sono tutt’altro che scomparsi anche da Google Play, nonostante i continui sforzi dell’azienda madre di Android di “ripulire” il proprio marketplace dalle presenze indesiderate. Trend Micro ha appena svelato l’esistenza di una campagna di adware, scoperta e contrastata, che ha sfruttato 182 app per dispositivi Android, reperibili non solo nei negozi di applicazioni non ufficiali ma anche su Google Play. Ben 111 app su 182, infatti, erano state pubblicate anche qui, raggiungendo milioni di download.

La campagna adware ha potuto restare attiva per molti mesi, dall’anno scorso fino a metà giugno, quando Trend Micro l’ha identificata. Una volta scaricata, l’app entra in esecuzione per poi nascondere la propria icona dall’interfaccia grafica, ragione per cui diventa difficile trovarla e rimuoverla.

Nel gruppo delle 182 app (opera di un’unica mano, come risulta evidente se si va a guardare il loro codice), figurano soprattutto applicazioni di videogaming o di filtri per la fotocamera. Le accomuna la presenza di un adware inserito al loro interno, il quale visualizza a tutto schermo degli annunci pubblicitari: in certi casi, pop-up programmati per comparire una volta ogni cinque o più minuti, ininterrottamente.

(Fonte: Trend Micro)

Per l’utente, il danno più immediato ed evidente è il fastidio di un’esperienza d’uso rallentata e interrotta dai pop-up e dalle schermate pubblicitarie a tutta pagina. Le prestazioni della batteria del dispositivo, inoltre, risultano penalizzate da questa attività, ma soprattutto cliccando sull’annuncio pubblicitario si viene dirottati su siti Web maligni. Che fare, nel caso si sia installata una di queste fastidiosissime applicazioni? Come spiegato passo passo da Trend Micro, è possibile rimuoverle manualmente o, più semplicemente, installare un’applicazione che potenzia la sicurezza dei dispositivi Android.