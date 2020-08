Apple aggiunge potenza e versatilità all’iMac da 27 pollici Il nuovo all-in-one dispone di display retina 5K, processori Intel fino a 10 core, il doppio della memoria e storage Ssd di serie su tutta la linea, con capacità di archiviazione quattro volte superiore. Pubblicato il 05 agosto 2020 da Redazione

“L’iMac più potente e versatile di sempre”, così lo definisce Apple, come del resto fa per ogni nuovo prodotto top di gamma. Si tratta del nuovo modello da 27 pollici con display Retina 5K e processori Intel di decima generazione a sei o otto core, con velocità TurboBoost fino a 5 GHz per prestazioni della Cpu fino al 65% più scattanti. Il display del nuovo iMac è disponibile anche in versione con nanotexture. Diversamente dai classici schermi opachi, che in genere hanno un rivestimento che disperde la luce, è realizzato con un processo innovativo che incide il vetro a livello nanometrico.

Oltre a questo, il nuovo iMac offre prestazioni grafiche più veloci del 55% (rispetto all’iMac 27” con grafica Radeon Pro Vega 48 di generazione precedente), grazie alla Gpu Amd Radeon Pro serie 5000. Tutti i modelli dispongono di storage Ssd a 3,4 GB/s, con capacità fino a 8 TB, in pratica il quadruplo rispetto alla generazione precedente.

È già possibile ordinare il nuovo iMac 27" sul sito di Apple e nell’app Apple Store con prezzi a partire da 2.199 euro. Entro questa settimana sarà disponibile anche presso alcuni Apple Store e rivenditori autorizzati Apple.

Ci sono aggiornamenti anche per l’iMac 21,5”, che ora ha di serie l’archiviazione Ssd, e l’iMac Pro con processori Xeon fino a 18 core, prestazioni grafiche fino a 22 teraflop, fino a 256 GB di memoria Ecc quad-channel e display Retina 5K da 27 pollici. I prezzi partono, rispettivamente, da 1.349 e 5.599 euro.