Apple è pronta a passare ai processori Arm: Intel addio? L’azienda dovrebbe annunciare il passaggio alla prossima WorldWide Developers Conference, che si terrà dal 22 giugno. La transizione potrebbe avvenire all’inizio del 2021. Pubblicato il 10 giugno 2020 da Redazione

Durante la prossima WorldWide Developers Conference (Wwdc), che inizierà come evento solo online dal 22 giugno, Apple dovrebbe annunciare, oltre a iOS 14 e altri nuovi software, il passaggio ai processori Arm anche per i Mac. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i primi modelli con il nuovo chip verranno rilasciati nel 2021. L’azienda di Cupertino dovrebbe adottare i processori Arm, progettati su misura, nell’intera gamma di notebook e desktop. Questa notizia è in linea con quanto condiviso dall'analista Ming-Chi Kuo, il quale ha affermato che Apple prevede di rilasciare diversi Mac basati su Arm a partire dal prossimo anno.

I Mac con la tecnologia di Arm, che oggi è utilizzata sugli iPhone e iPad, dovrebbero offrire diversi vantaggi rispetto a quelli attuali basati su Intel, tra i quali prestazioni maggiori e un consumo energetico più ridotto. Inoltre, Apple non sarebbe più legata ai tempi e ai programmi di sviluppo di Intel. La società di Cupertino da diversi anni disegna i suoi chip e anche i “core” dei suoi SoC utilizzando l’architettura Arm. Secondo Bloomberg, l’azienda sta sviluppando almeno tre processori Mac, con il primo che.

Il primo processore Mac sarà basato sul chip A14 dei prossimi iPhone 12 e avrà 12 core, otto dei quali ad alte prestazioni e gli altri quattro a risparmio energetico. Taiwan Semiconductor Manufactoring Company (Tsmc) dovrebbe occuparsi della produzione, utilizzando il suo processo avanzato a cinque nanometri. Le indiscrezioni dicono anche che Apple stia lavorando a processori Mac con oltre 12 core.