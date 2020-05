Apple fa un altro passo avanti nel mondo della realtà virtuale L’azienda ha acquistato NextVR, una startup americana specializzata nella produzione di contenuti e streaming di eventi live in realtà virtuale, soprattutto in ambito sportivo. Pubblicato il 15 maggio 2020 da Redazione

Non è un segreto che Apple stia lavorando a progetti ambiziosi che riguardano la realtà aumentata e virtuale, in particolare alla realizzazione di visori tecnologicamente avanzati. Rientra quindi in questa strategia, l’acquisizione di NextVR, una startup californiana che ha messo a punto un sistema per la trasmissione in streaming di contenuti multimediale in realtà virtuale.

NextVR, che fornisce contenuti compatibili con alcuni visori già in commercio (Oculus, Sony, Htc e Lenovo), è nota soprattutto per le partnership con NBA, Fox Sport e Wimbledon per lo streaming, in realtà virtuale, di eventi sportivi. L’azienda ha anche stretto accordi per lo streaming di eventi musicali e alcuni dei dibattiti delle elezioni residenziali del 2016.

La startup californiana, che è stata fondata nel 2009, ha raccolto 115,5 milioni di dollari (fonte Crunchbase). Apple ha commentato l’acquisizione affermando che di “tanto in tanto comprano aziende tecnologiche più piccole”, ma in genere non spiegano né lo scopo né i piani. Non è stata ancora resa nota la cifra dell’acquisizione ma, secondo quanto rivelato da 9to5Mac l’accordo dovrebbe essere stato chiuso per 100 milioni di dollari.