Apple nel mirino dell’UE per violazione dell’antitrust La Commissione Europea ha aperto un’indagine formale sulle pratiche commerciali dell’App Store e una sul sistema di pagamento Apple Pay, per valutare se sono state violate le regole sulla concorrenza. Pubblicato il 17 giugno 2020 da Redazione

La Commissione Europea ha avviato due indagini formali che riguardano l’Apple Store e il sistema di pagamento Apple Pay per verificare se ci sono state violazioni delle regole di concorrenza europee. La prima indagine fa riferimento a due denunce, quella di Spotify e di un distributore di e-book e audiolibri (del quale non si conosce il nome), che hanno sostenuto che le regole dell'App Store “soffocano” la concorrenza nei rispettivi mercati. Nel maggio dello scorso anno, l'amministratore delegato di Spotify, Daniel Ek, ha dichiarato che le regole di Apple rendono impossibile rimanere competitivi. L’azienda della mela ha risposto accusando il provider di fare affermazioni fuorvianti e di voler "tutti i vantaggi di un'app gratuita, senza essere gratuita".

"Sembra che Apple abbia ottenuto un ruolo di ‘gatekeeper’ quando si tratta di distribuire app e contenuti agli utenti dei suoi popolari dispositivi”, ha affermato Margrethe Vestager, executive vicepresident della Commissione che si occupa dell’antitrust. “Dobbiamo garantire che le regole di Apple non distorcano la concorrenza nei mercati in cui compete con altri sviluppatori di app, per esempio con il suo servizio di streaming musicale Apple Music o con Apple Books”.

L'UE vaglierà diversi aspetti, indagando sull'App Store per verificare se sono state rispettate le regole sulla concorrenza. La Commissione esaminerà in particolare due “restrizioni” imposte da Apple. La prima riguarda l’obbligo da parte degli sviluppatori iOS di utilizzare il sistema di acquisto in-app proprietario di Apple IAP per la distribuzione dei contenuti a pagamento, addebitando una commissione del 30% sugli abbonamenti. La seconda, come si legge nella nota dell’UE, “vieta alle aziende di informare gli utenti sulle altre possibilità, che normalmente sono più economiche, di pagare i propri servizi”.

Lunedì scorso Apple ha pubblicato sul sito un comunicato stampa, nel quale riporta alcuni dati dell'App Store, sostenendo che nel 2019 ha creato un mercato da oltre mezzo miliardo di dollari. “In un momento difficile e instabile, l'App Store offre opportunità durature per l'imprenditorialità, la salute e il benessere , istruzione e creazione di posti di lavoro, aiutando le persone ad adattarsi rapidamente a un mondo che cambia ", ha commentato Tim Cook, Ceo di Apple.

Per quanto riguarda Apple Pay, la Commissione esaminerà se i termini e le condizioni di Apple potrebbero "distorcere la concorrenza e limita la scelta e l'innovazione". L'indagine si concentrerà anche sul fatto che Apple Pay è l'unica soluzione di pagamento mobile in grado di accedere alla tecnologia Nfc sui device Apple e che presumibilmente l’azienda “impedisca” a determinati prodotti concorrenti di accedere al suo metodo di pagamento.

Mashable ha contatto Apple, che ha risposto con una dichiarazione, nella quale afferma di trovare deludente che la Commissione Europea stia dando credito ad accuse infondate, portate avanti da alcune aziende che non vogliono giocare secondo le stesse regole applicate a tutti gli altri. “Non pensiamo che sia giusto: vogliamo mantenere condizioni di parità. Il nostro obiettivo è semplice: garantire ai clienti l’accesso alla migliore app o al servizio scelto, in un ambiente sicuro e protetto. Accogliamo con favore l'opportunità di mostrare alla Commissione Europea tutto ciò che abbiamo fatto per realizzare questo obiettivo”.