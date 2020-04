Apple procura 20 milioni di mascherine e crea il suo modello Per contribuire alla lotta al coronavirus, la società di Tim Cook ha promesso di procurare 20 milioni di mascherine chirurgiche. Sta producendo, inoltre, un dispositivo di protezione in plastica trasparente, che si adatta al volto di chi lo indossa. Pubblicato il 06 aprile 2020 da Redazione

Dall’iPhone alle mascherine anti coronavirus, per Apple il passo è dovuto. Ma mai avremmo immaginato, fino a poco tempo fa, di vedere Tim Cook parlare su Twitter, collegato da casa in t-shirt, di una tecnologia per nulla informatica né caratterizzata da un design di pregio, come una mascherina chirurgica. Anzi, 20 milioni di mascherine, che l’azienda di Cupertino si impegna a reperire dai propri fornitori e a distribuire (almeno in questa prima fase) al personale medico e sanitario degli Stati Uniti. La società collaborerà con gli enti governativi per assicurarsi che i lotti siano destinati “ai luoghi in cui ce n’è più bisogno”, ha spiegato l’amministratore delegato.

Ma non è tutto: Apple ha anche realizzato un proprio modello di mascherina protettiva, o letteralmente di “scudo facciale”. No, non ha il logo della mela morsicata in bella mostra, ma nemmeno è identico alle protezioni in tessuto-non-tessuto verde, bianco o blu a cui ci siamo ormai abituati. Progettati da un “creatore di prodotti di ingegneria e imballaggi e da fornitori”, questi dispositivi sono in plastica trasparente e si adattano facilmente alla forma del viso che le indossa.

Quel che forse più conta, per assemblare ciascuno “scudo” bastano due minuti, fatto che contribuisce a permettere una produzione su larga scala, spartita fra Stati Uniti e Cina.

Apple ha pianificato di poter consegnare circa due milioni di pezzi entro due settimane, mentre un primo lotto è già stato spedito giorni fa alle strutture ospedaliere del consorzio Kaiser ubicate a Santa Clara, in California. A detta del Ceo di Apple, le reazioni dei medici che hanno sperimentato queste protezioni facciali sono state molto positive.