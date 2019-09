Apple rilancia l’iPhone low cost per fronteggiare Samsung e Huawei? Indiscrezioni giunte dal Giappone suggeriscono che in primavera dell’anno prossimo possa debuttare un modello con dotazione tecnica simile a quella dell’iPhone 8, con schermo da 4,7 pollici e prezzo intorno ai 400 dollari. Pubblicato il 07 settembre 2019 da Redazione

Un nuovo iPhone SE o comunque un iPhone low cost, per quanto possa esserlo un telefono marchiato Apple. Un modello di melafonino (relativamente) economico potrebbe debuttare sul mercato l’anno prossimo in primavera, stando alla testata giapponese Nikkei, grande fonte di indiscrezioni di supply chain. Questo permetterebbe alla società di Cupertino di aumentare i numeri di vendita e di fronteggiare la concorrenza di Samsung e Huawei nei mercati emergenti e in Cina.

Più che di uno modello low cost, tuttavia, si tratterà di un dispositivo di fascia media, al pari dell’iPhone SE originario, messo in vendita nel 2016 a 399 dollari. Proprio nel mid-range, infatti, marchi come Samsung e Huawei (ma anche Xiaomi e Oppo) hanno saputo affermarsi, ampliando l’offerta e proponendo ottimi rapporti qualità/prezzo.

Secondo i rumors, per contenere il costo all’utente finale Apple potrebbe decidere di realizzare un telefono di dimensioni altrettanto contenute, con schermo da 4,7 pollici. L’ipotetico smartphone assomiglierà forse all’iPhone 8 edizione 2017, proponendo le medesime dimensioni di schermo e impiegando molti dei medesimi componenti. Farà eccezione il display, che sarà a cristalli liquidi.

Ci sarà tempo per verificare se queste indiscrezioni siano attendibili, ma nel frattempo i pensieri dei fan di Apple sono rivolti all’evento di lancio dei nuovi iPhone, il programma il 10 settembre in quel di Cupertino. I numerosi rumors già circolati suggeriscono che i modelli saranno tre: l’iPhone 11 Pro, la versione “extra large” chiamata iPhone 11 Max e l’alternativa più economica iPhone 11R.