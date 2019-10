Apple s'affretta a risolvere i problemi di iOS con la versione 13.1.2 A due giorni di distanza dal rilascio di iOS 13.1.1, piccoli problemi di funzionamento di alcune applicazioni hanno spinto l’azienda a distribuire il successivo aggiornamento. Arrivano anche iPadOS 13.1.2 e watchOS 6.0.1. Pubblicato il 02 ottobre 2019 da Redazione

Apple sforna una serie di novità per iOS e per le declinazioni del sistema operativo dedicate agli iPad e all’Apple Watch: in contemporanea è arrivato il rilascio di iOS 13.1.2, iPadOS 13.1.2 e watchOS 6.0.1, aggiornamenti che sia risolvono alcuni bug delle precedenti versioni (nel caso di iOS) sia introducono piccole nuove funzionalità. Per quanto riguarda il sistema operativo dell’iPhone, impossibile non notare come l’azienda stia rilasciando update a stretta cadenza, dato che la versione originaria di iOS 13 ha debuttato solo da poche settimane.

Con iOS 13.1.2 vengono risolti alcuni problemi della release 13.1.1, distribuita appena un paio di giorni prima. Si tratta di difetti relativi alla fotocamera (occasionale malfunzionamento e mancata attivazione della torcia), ad iCloud (visualizzazione dei progressi del backup), al collegamento via Bluetooth (occasionale disconnessione) e alla calibrazione dello schermo. Nessuna vera novità, dunque, ma d’altra parte è naturale che sia così, dato che con iOS 13 Apple aveva già introdotto innovazioni come il supporto alla modalità scura, una serie di funzioni inedite nell’app delle Foto, controlli sofisticati della fotocamera, maggiori opzioni di privacy, diverse aggiunte nelle Mappe, personalizzazioni delle Memoji, funzioni di realtà aumentata e altro ancora.

Anche iPadOS 13.1.2 si preoccupa di sistemare due difetti della precedente release, riguardanti la visualizzazione dei progressi del backup su iCloud e l’esecuzione degli shortcut dall’HomePod. Con watchOS 6.0.1, invece, vengono introdotti sull’Apple Watch miglioramenti e correttivi di piccoli bug, oltre a ottimizzazioni che incidono sulla performance del dispositivo.