Apple svela per sbaglio AirTags, il tracker Bluetooth di iOS Comparso in un video caricato su YouTube dall’azienda di Cupertino, è un tracker Bluetooh che si integra con l’applicazione Dov’è (Find me) di iOS, permettendo di usare un dispositivo Apple per trovare altri device, chiavi di casa e oggetti vari. Pubblicato il 03 aprile 2020 da Redazione

Ora che il coronavirus ci costringe a stare in casa, il peggior rischio per uno smartphone è quello di essere smarrito tra le pareti domestiche. Ma i clienti Apple torneranno a usare la funzione “Trova il mio iPhone” e l’applicazione “Dov’è” quando, si spera presto, sarà di nuovo possibile circolare liberamente. E chissà che in futuro non possano sfruttare anche l’AirTags, un tracker Bluetooth ideato dalla società di Cupertino e mai ufficialmente presentato.

Se ne discute da un po’, tra indiscrezioni e screenshot non ufficiosi circolati in Rete, ma per la prima volta la stessa Apple ne ha confermato l’esistenza, sebbene involontariamente: l’AirTags è comparso in un video pubblicato ieri su YouTube nel canale “Apple Support”.

Un video tutorial, titolato “How to erase your iPhone”, in cui si spiega come ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono. A un certo punto (come fatto notare dal sito Appleosophy) viene mostrata una schermata delle Impostazioni in cui è visibile il nome AirTags, e più precisamente in un’opzione di “offline finding” che, se abilitata, “permette a questo dispositivo e ad AirTags di essere trovati quando non sono connessi a una rete Wi-Fi o cellulare”.

Il video attualmente è scomparso dal canale. Sappiamo comunque qualcosa in più in proposito grazie al codice di una versione beta di iOS 13, analizzato da MacRumors. Il tracker Bluetooth, come i gadget già in commercio (Tile, Adero e altri), è progettato per consentire di ritrovare telefono, tablet, chiavi di casa o altri oggetti smarriti a cui questo gadget è attaccato o agganciato, localizzandoli su una mappa.

(Fonte: MacRumors)

A differenza dei dispositivi concorrenti, però, AirTags si integra con l’applicazione iOS “Dov’è” (Find My), dunque permette di trovare gli oggetti smarriti attraverso un iPhone, un iPad o un computer Mac. Per avviare la ricerca sarà sufficiente, all’interno dell’app, cliccare sulla voce AirTags all’interno della sezione “Oggetti”. Come è fatto un AirTags? In base alle immagini presenti nella build di iOS 13 visionata da MacRumors, è un piccolo oggetto a forma di disco, di colore bianco con il logo Apple in bella mostra.