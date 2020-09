Approda in Italia il nuovo Samsung Galaxy Z Fold2 5G Sarà disponibile dal 18 settembre, ma è già prenotabile, il nuovo “pieghevole” della casa coreana che ora offre, oltre alla connettività 5G, anche un ampio display esterno da 6,2”, e ha dimensioni leggermente ridotte rispetto al predecessore. Pubblicato il 02 settembre 2020 da Redazione

A partire dal 18 settembre, ma è già prenotabile, sarà disponibile anche in Italia il nuovo Galaxy Z Fold2 5G, che ha un prezzo di 2.049 euro con 12 GB di Ram e 256 GB di storage. La seconda generazione degli smartphone pieghevoli di Samsung è stata totalmente riprogettata, a partire dalle forme che ricordano quelle del Note 20 UItra, e sono state ridotte leggermente anche le dimensioni (da chiuso 6,8x15,9x1,3 cm nella parte più sottile).

Il cambiamento più notevole riguarda lo schermo esterno che è passato dai 4,7” del predecessore a ben 6,2 pollici (un Infinity-O Display con cornici sottilissime e risoluzione Fhd+ 2.260x816 pixel, 386 ppi): in questo modo è tranquillamente utilizzabile anche da chiuso. Una volta aperto, si hanno a disposizione un ampio schermo Dynamic Amoled Qxga+ (2.208x1.768 pixel, 373 ppi) da 7,6 pollici, anche questo più grande rispetto al predecessore (7,3”), e una fotocamera anteriore senza notch.

Samsung ha migliorato gli altoparlanti stereo, inseriti alle due estremità, e ha rivisto anche la cerniera, inserendo lo stesso meccanismo che “espelle” polvere e detriti dello Z Flip, dal quale ha ereditato anche la modalità Flex per acquisire contenuti e controllarli in tempo reale. Grazie alla funzione Capture View non è necessario uscire dall’app Fotocamera, ma si possono visualizzare la foto o il video appena ripresi o controllare fino a cinque dei contenuti più recenti nella metà inferiore, mentre l’anteprima del prossimo scatto è mostrata nella parte superiore.

Il comparto fotografico vede la presenza di tripla fotocamera posteriore - ultragrandangolare e grandangolare con stabilizzatore ottico, entrambe da 12 megapixel, e teleobiettivo 2x F2.4 da 12 MB - una fotocamera “cover” e una anteriore da 10 megapixel.