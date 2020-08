Arriva Dropbox Passwords, un nuovo servizio solo per abbonati La soluzione di storage online metterà a disposizione di chi è titolare di un accesso Plus e Professional il sistema di gestione delle password e la funzione Vault, mentre per tutti saranno disponibili i tool di backup su computer. Pubblicato il 17 agosto 2020 da Redazione

Da mercoledì prossimo saranno disponibili a livello mondiale la nuova app per la gestione delle password Dropbox Passwords (per Android e iOs), la funzione Vault, che consente di applicare un codice di accesso ad alcune cartelle e i tool per il backup su computer, che sarà effettuato automaticamente su pc o Mac sulla base dei file scelti. Le prime due, però, potranno essere utilizzate solo dagli utenti a pagamento.

Dropbox Passwords, che opera in maniera autonoma, può memorizzare password e nome utente e inserirli automaticamente quando si accede a un sito web. La funzione è disponibile su Windows, Mac, iOs e Android e le parole chiave sono sincronizzate su tutti i dispositivi. L’applicazione potrà essere utilizzata sono da chi è titolare di un abbonamento Dropbox Plus e Professional.

La funzione Vault offre la possibilità di creare una o più sezioni accessibili solo tramite un Pin, per archiviare documenti riservati o dati sensibili. È possibile anche condividere selettivamente l'accesso a queste cartelle, per stabilire quali persone possono visualizzare i file, per esempio in caso di emergenza. Sarà disponibile solo per gli utenti Dropbox Plus.

Gli abbonati professionali avranno anche la possibilità di tenere traccia delle informazioni su un collegamento condiviso: per esempio, chi ha effettuato l’accesso, quando lo ha fatto e quali file ha visualizzato o scaricato. Dropbox ha affermato che queste funzioni arriveranno "presto" anche per gli utenti Dropbox Business.