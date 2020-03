Arriva Java 14, Oracle prosegue con gli update semestrali Il nuovo Oracle Jdk 14 include diverse funzionalità tese a rendere più semplice e produttivo il lavoro degli sviluppatori. Pubblicato il 20 marzo 2020 da Redazione

Java 14 è ufficialmente disponibile, con un carico di novità. Oracle ha inserito nel nuovo software developement kit Jdk 14 alcune funzionalità che promettono di “migliorare la produttività degli sviluppatori”, alcune delle quali proposte in anteprima. Da qui al rilascio di Java 15, in calendario a settembre, l’attuale versione riceverà due aggiornamenti trimestrali (o ulteriori, all’occorrenza). "Java 14 è l’ulteriore dimostrazione dei benefici di release a cadenza semestrale, poiché permette agli sviluppatori di accedere a funzionalità per le quali altrimenti avrebbero dovuto attendere anni”, ha sottolineato Georges Saab, vicepresidente dello sviluppo Java Platform di Oracle.

"Non solo”, ha aggiunto, “Jdk 14 include una serie di nuove funzionalità che miglioreranno la produttività degli sviluppatori, ma anche i primi importanti contenuti provenienti da progetti come Project Panama, con un miglioramento dell'Api Foreign-Memory Access (JEP 370), e continui miglioramenti da Project Amber, con Pattern Matching (JEP 305) e Records (JEP 359). Queste migliorie testimoniano l’alacre lavoro svolto su questi progetti innovativi”.

Tra i nuovi elementi che possono migliorare la produttività degli sviluppatori spiccano il supporto del linguaggio Java per le espressioni switch, alcune Api per il monitoraggio costante dei dati Jdk Flight Recorder e la disponibilità di Z Garbage Collector a bassa latenza anche per i sistemi operativi macOS e Windows. Le tre funzionalità in anteprima sono Pattern Matching per instanceof (JEP 305), Records (JEP 359) e Text Blocks (JEP 368).