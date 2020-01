Arriva Synology SA3200D, per il backup centralizzato e scalabile La soluzione ad alte prestazioni, annunciata mesi fa, è ora disponibile. Il sistema si presta alla protezione di endpoint Windows, macchine virtuali e risorse cloud. Pubblicato il 31 gennaio 2020 da Redazione

Il cloud non è l’unica opzione per il backup dei dati aziendali. Chi preferisca portarsi on-premise un sistema per la protezione dei dati da oggi può optare per il modello SA3200D

di Synology, annunciato già qualche mese fa ma ufficialmente disponibile sul mercato solo ora. Si tratta di un sistemi di archiviazione ad alte prestazioni con doppio controller e con formato compatto 2U. "Per tutelare la privacy dei dati, le aziende sono in cerca di soluzioni locali per la gestione dei dati che, allo stesso tempo, siano in grado di offrire le funzionalità e l'affidabilità dei cloud pubblici", ha dichiarato il product manager Jason Fan. "Synology ha investito molto nei componenti hardware e software del sistema SA3200D per poter garantire un tempo di disponibilità del servizio ottimale in un singolo pacchetto facile da implementare".

Grazie alla ridondanza del controller di archiviazione attivo-passivo, questo modello protegge in automatico dal rischio di failover. Questa caratteristica, unita alla tecnologia Synology High Availability e all’architettura hot-swap, riduce automaticamente al minimo i tempi di fermo e dunque le interruzioni di servizio. L’SA3200D, dunque, si presta anche a essere usato per supportare le attività business-critical delle aziende.

Un’altra sua caratteristica è la scalabilità: il sistema supporta 12 vani di unità di interfaccia SAS, scalabili fino a 36 unità impiegando due unità di espansione RXD1219sas, in vendita separatamente. Si può arrivare a una capacità di archiviazione di 500 TB. La dotazione tecnica include poi una Cpu quad-core Intel Xeon, due interfacce 1 GbE, una 10GbE e una SATA DOM (utile per isolare i file del sistema operativo dai dati archiviati), oltre allo slot PCIe 3.0.

Come suggerito da Synology, l’SA3200D si presta a diventare la soluzione di backup centralizzata delle aziende, potendo proteggere gli endpoint fisici Windows così come le macchine virtuali VMware e Windows Server e gli account cloud di Office 365 e G Suite.