Arriva Usb armory Mk II, sicurezza e crittografia in formato chiavetta È disponibile per gli ordini la nuova e più sicura versione del dispositivo Usb open-source sviluppato da F-Secure Foundry, adatto per proteggere archivi e portfoli di criptovaluta Pubblicato il 11 febbraio 2020 da Redazione

Il “microcomputer” Usb Armory di F-Secure si rinnova. Si tratta della seconda generazione, sviluppata da F-Secure Foundry, della tecnologia hardware open-source che racchiude all’interno di un piccolo drive Usb Type-C (delle dimensioni di 65 x 19 x 6 millimetri) un corredo composto da system-on-chip, interfaccia Bluetooth, memoria flash e sistema operativo Linux. Usb armory Mk II, questo il nome, è indicato per svariate applicazioni di sicurezza: moduli di sicurezza hardware personalizzati, portafogli di criptovaluta, token di autenticazione, license server sicuri e altro ancora.

Questa nuova versione, spiega F-Secure, è stata progettata per rispondere a problemi di sicurezza che potevano verificarsi quando l'hardware inizia a sovrapporsi con il firmware. La prima versione, come spiegato su Github, presentava alcune potenziali vulnerabilità. “Forniamo regolarmente ai nostri clienti revisioni della sicurezza e servizi di security engineering, il che ci rende sia breaker sia maker di tecnologia”, ha dichiarato Andrea Barisani, responsabile della sicurezza hardware di F-Secure.

A suo dire, l’utilizzo combinato di hardware e software per la protezione di dati sensibili rende questo dispositivo ideale per applicazioni massimamente delicate, per esempio portafogli di criptovaluta, unità di archiviazione dati o moduli di sicurezza hardware. Le funzionalità di sicurezza di Usb armory Mk II includono coprocessori crittografici interni ed esterni, un generatore di numeri casuali, funzionalità di autenticazione del codice (Secure Boot) e altro ancora.

Tali caratteristiche permettono di difendere il dispositivo da vari tipi di attacchi, incluse le tecniche di manomissione fisica che possono compromettere processi di basso livello come i protocolli di boot. Barisani ha anche sottolineato l’evoluzione presente e futura di Usb armory Mk II, resa possibile dalla sua natura open-source. Un esempio è il progetto TamaGo, recentemente annunciato da F-Secure, che consente al dispositivo di eseguire applicazioni bare metal scritte interamente in Go, quindi senza l'onere di un sistema operativo sottostante. Usb armory Mk II è già ordinabile online al costo di 120 euro.