Arrivano gli Iliad Point e la Sim si compra anche al bar L’operatore ha siglato un accordo con Snaitech, dando la possibilità di comprare una scheda telefonica presso le centinaia di punti Snaipay in tutta Italia. Pubblicato il 09 luglio 2020 da Redazione

Iliad, il quarto operatore italiano di telefonia mobile, presente sul mercato dal 2018, ha avviato una collaborazione con Snaitech. Lo scopo è quello di ampliare ulteriormente la propria rete di distribuzione che, a seguito dell’accordo, include i nuovi Iliad Point collocati presso le centinaia di punti Snaipay in tutta Italia.

Gli Iliad Point rappresentano dei nuovi punti di riferimento territoriale per gli utenti, in aggiunta ai 15 Iliad Store e agli oltre trecento Iliad Corner già presenti nei centri storici delle città italiane, così come presso i centri commerciali e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Tabaccai o bar, in pratica dove sono presenti i punti Snaipay, sarà quindi possibile acquistare una Sim Iliad (9,99 euro) con l’offerta Giga 50 (50 GB al mese, telefonate e Sms illimitati per 7,99 euro mensili per sempre).