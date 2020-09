Arriverà a fine anno un laptop Surface piccolo ed economico? Sembrerebbe che Microsoft abbia intenzione, proprio a dicembre, di presentare un modello con schermo da 12,5 pollici con un prezzo compreso tra i 500 e i 600 dollari. Pubblicato il 09 settembre 2020 da Redazione

Microsoft potrebbe lanciare entro la fine dell’anno un laptop della gamma Surface (nome in codice Sparti) di dimensioni più ridotte e con un prezzo più economico. Secondo quanto riportato da Windows Central dovrebbe avere un display da 12,5 pollici ed essere equipaggiato con processori Intel Core i5 di decima generazione, 4 GB di Ram e 64 GB di spazio di archiviazione, ed eseguirà Windows 10 in modalità S. Parrebbe anche che sia destinato agli studenti e che il prezzo si posizionerà tra i 500 e i 600 dollari.

La scelta del modello - di fascia media e con un prezzo più economico - e del periodo di lancio non è certamente casuale. Il “piccolo” Surface, infatti, arriverà sul mercato in un momento in cui le persone stanno spendendo meno soldi a causa della pandemia in corso.

Come sempre avviene con i dispositivi Surface, Microsoft probabilmente offrirà aggiornamenti di Ram e di capacità di storage. Il Surface Go con solo 4 GB di Ram è decisamente meno brillante rispetto al modello da 8 gigabyte. È probabile che a ottobre l’azienda pianifichi qualche tipo di evento o annuncio virtuale dedicato al nuovo Surface e ad altri prodotti e accessori della gamma.