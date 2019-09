Arrow Ecs affida la direzione delle vendite a Michele Puccio Pubblicato il 24 settembre 2019

La guida delle vendite italiane per Arrow Electronics ha un nome e cognome: Michele Puccio. Il manager è stato scelto per il ruolo di Sales Director per l’Italia di Arrow Ecs (Enterprise Computing Solutions), distributore che opera all’interno di una divisione di Arrow Electronics e che nel nostro Paese è strutturato sulle sedi di Bolzano, Milano e Roma. Il nuovo direttore vendite riporte direttamente a Jean Pierre Abbadia, Regional Director South Emea di Arrow.

Michele Puccio vanta una consolidata esperienza nella distribuzione e nel mercato Ict. Il suo interesse per l'informatica è nato nel reparto IT di un'importante azienda edile, per poi trovare piena realizzazione nel 2001 nel ruolo di Sales Representative dell'attuale Dedagroup. L'apertura della filiale italiana di Computerlinks l’anno seguente ha offerto a Puccio la possibilità di entrare nel mercato della distribuzione IT: per l’azienda è stato inizialmente Key Account Manager e successivamente Sales Director. Responsabilità che ha mantenuto anche in seguito all'acquisizione di Computerlinks da parte di Arrow nel 2013.

“Michele Puccio, grazie all’approfondita conoscenza dell’azienda e del mercato IT, potrà continuare a sviluppare strategie per la crescita del business in Italia creando nuove sinergie con reseller e system integrator”, ha dichiarato Abbadia. “Inoltre, si impegnerà ad ampliare l’offerta, proponendo tecnologie che possano guidare gli utenti nel percorso di Digital Transformation”.