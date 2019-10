Aruba inaugura a Torino una “fabbrica del software” e cerca talenti Aprirà i battenti entro la fine dell’anno l’Aruba Software Factory, un polo di ricerca e sviluppo software che si focalizzerà su cloud, trasformazione digitale, sicurezza e servizi. Diverse le figure professionali ricercate. Pubblicato il 28 ottobre 2019 da Redazione

Il software è un ingrediente essenziale, forse il più importante (insieme ai dati), nell’economia digitale del presente e del futuro. Aruba ha scelto di puntare su questo inaugurando a Torino l’Aruba Software Factory, un polo di ricerca e sviluppo software che si focalizzerà su cloud, trasformazione digitale, sicurezza e servizi. La nuova “fabbrica del software” non ha ancora aperto i battenti ma lo farà a breve, entro la fine dell’anno.

Aruba ha fatto sapere che i progetti di ricerca e sviluppo si focalizzeranno sulle aree di sua competenza, ovvero cloud computing, trust services, trasformazione digitale, sicurezza dei dati, servizi di e-Governmente e servizi per le aziende. Sarà dedicata “particolare attenzione”, inoltre, ad ambiti innovativi come la blockchain, l’Internet of Things e l’intelligenza artificiale, e ci sarà spazio per collaborazioni con università ed enti di ricerca.

Per chi fosse in cerca di lavoro è interessante sapere che l’iniziativa li riguarda direttamente: con la collaborazione di Experis, società di head hunting di ManpowerGroup, saranno reclutate figure esperte nello sviluppo software. Il Politecnico della città sabauda sarà una sicura a cui attingere, e non a caso la Software Factory è localizzata nei pressi dell’ateneo (ubicato in corso Duca degli Abruzzi).

Grazie al lavoro di Experis sarà costituito un primo nucleo di figure professionali, tra cui ci saranno architetti It, project manager, analisti e sviluppatori. Le loro competenze e le soluzioni elaborate saranno messe a disposizione dei clienti aziendali di Aruba. “Mai come in questo periodo di trasformazione digitale, stiamo assistendo ad un fermento in materia digitale e It”, ha commentato Andrea Lugo, direttore HR di Aruba, “e proprio lo sviluppo software è un elemento imprescindibile all’interno del business, in quanto rappresenta un mezzo fondamentale attraverso cui si crea l’interazione tra azienda e cliente”.