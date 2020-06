Aruba presenta la Edge Services Platform basata su AI La piattaforma cloud-native, creata per l’Intelligent Edge, sfrutta intelligenza artificiale e automazione per convertire i dati in informazioni utili e supporta la business continuity. Pubblicato il 10 giugno 2020 da Redazione

Aruba Edge Services Platform (Esp) è una piattaforma cloud-native basata su intelligenza artificiale (AI), che prevede e risolve i problemi sull'edge di rete prima che possano verificarsi. È costruita su AIOps, sul modello per la sicurezza di rete Zero Trust e su un’architettura unificata per ambienti campus, data center, sedi distaccate e di telelavoro che, insieme, danno vita a una piattaforma all-in-one automatizzata per analizzare senza soluzione di continuità i dati in transito attraverso i diversi domini.

AIOps è la componente critica di Aruba Esp che si avvale di AI e analytics per isolare rapidamente le cause primarie, risolvere autonomamente le problematiche di rete, monitorare in modo proattivo la user experience, ottimizzare la rete per evitare i problemi prima che possano verificarsi.

L’infrastruttura unificata consolida tutte le operazioni di rete per switching, Wi-Fi e Sd-Wan in ambienti campus, data center, sedi distaccate e di telelavoro, sotto l'ombrello di Aruba Central, console cloud-native che correla gli eventi attraverso i differenti domini per ridurre i tempi di risoluzione degli inconvenienti e gli errori manuali.

Aruba Esp tiene traccia dei parametri Service Level Agreement (SLA), individua le anomalie e si auto-ottimizza identificando e mettendo in sicurezza i dispositivi sconosciuti che si connettono alla rete. È progettata per offrire un'esperienza cloud negli ambienti edge e può essere utilizzata dai partner Hpe Aruba sia come servizio in cloud sia come gestito on-premise, o ancora tramite rete attraverso Hpe GreenLake. Personalizzata sulla base di differenti requisiti economici, può essere acquistata dai clienti anche attraverso le opzioni di finanziamento flessibile, messe a disposizione da Hpe Financial Services.