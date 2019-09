Aruba propone il PaaS scalabile e facile con Jelastic Cloud La nuova offerta Platform-as-a-Service per applicazioni containerizzate è proposta in logica “pay-per-use” o con abbonamento mensile. Pubblicato il 11 settembre 2019 da Redazione

Si chiama Jelastic Cloud il nuovo servizio di Platform-as-a-Service (PaaS) appena presentato da Aruba e proposto in collaborazione con l’azienda che dà il nome a questa tecnologia, Jelastic. Si tratta di un PaaS basato sulla tecnologia dei container e che punta sulla facilità d’uso e anche sulla convenienza, proponendo un modello a consumo “pay-per-use”, ma soprattutto promette grande scalabilità per adeguarsi alle esigenze più semplici o complesse, dal piccolo sito Web alle applicazioni cloud-native sofisticate.

L’unità di misura usata per dare una dimensione al progetto è il Cloudlet, unità corrispondenti a 400 Mhz di CPU e 128 MB di RAM (per ciascuna di paga 0,0085 euro all’ora, Iva esclusa, ma il prezzo per unità scende al crescere del consumo). Oltre al modello “pay-per-use”, Aruba ha declinato l’offerta in tre pacchetti mensili: Jelastic Cloud “Small”, per chi non abbia bisogno di più di 12 Cloudlet per ciascun ambiente (sono inclusi 10 GB di storage incluso, un environment ed un indirizzo IP), “Medium”, con 12 Cloudlet ad ambiente (100 GB di storage, fino a due environment e un indirizzo IP) e “Large”, con 21 Cloudlet per environment (150 GB di storage incluso, fino a tre environment e un Indirizzo IP).

Su Jelastic Cloud le applicazioni vengono eseguite secondo il modello del Container as a Service (CaaS), potendo contare sul supporto alle tecnologie più usate per lo sviluppo software, come PHP, Java, Ruby, Node.js, Python, e .NET / .NET Core, nonché sul supporto a Docker e Kubernetes. Si accede attraverso un pannello self-service, dal quale è possibile effettuare il deployment dei servizi, ed è a disposizione un marketplace da cui poter acquistare servizi per l’orchestrazione e di altro tipo.