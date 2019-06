Ascensori “connessi” e senza guasti con l’Internet of Things Gruppo Schindler, multinazionale specializzata in progettazione, installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori, scale e tappeti mobili, ha già fatto il passo verso l’IoT, e ci racconta i vantaggi di questa evoluzione. Pubblicato il 11 giugno 2019 da Valentina Bernocco

L’Internet of Things vive anche negli ascensori. D’altra parte quale luogo tecnologico per definizione (anche se non nel senso dell’informatica) poteva aver più bisogno di sistemi di connettività a supporto dell’efficienza, della sicurezza e della gestione delle emergenze? Dunque nella pletora degli oggetti connessi - domestici, aziendali o industriali, grandi o piccoli, semplici o complessi -, c’è anche un mezzo di comune, per molti di quotidiano utilizzo come appunto l’ascensore. Ha fatto recentemente un grande passo nell’IoT anche il Gruppo Schindler, multinazionale con quartier generale in Svizzera, specializzata

in progettazione, installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori, scale e

tappeti mobili: dall’anno scorso tutti i suoi impianti di nuova realizzazione montano a bordo il “Cube”, un gateway che raccoglie i dati dai sensori e li invia a un centro operativo. Qui i dati vengono analizzati così da poter verificare il buon funzionamento dell’impianto e valutare la necessità di un intervento di manutenzione. Il sistema, inoltre, in caso di problemi in tempo reale invia segnalazioni al personale tecnico di assistenza, che dunque può intervenire prontamente sul posto per prevenire o riparare il guasto. A marzo di quest’anno, invece, è stata presentata Schindler Ahead, una piattaforma digitale con cui poter rendere “smart” ascensori e scale mobili già in uso.

Ma a che punto siamo? Si tratta di innovazioni appena emergenti o già affermate sul mercato? Abbiamo chiacchierato con, Matteo Bonardello, responsabile marketing & sales e digital business di Schindler Italia, per approfondire il tema dell'Internet of Things a bordo degli ascensori.





Le attese di qualche anno fa in merito ai futuri sviluppi dell'Internet of Things sono state, a vostro parere, soddisfatte?

Direi di sì. Il digitale rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione per le aziende metalmeccaniche e di prodotto in genere. I dati raccolti costantemente e in tempo reale sullo stato di salute degli impianti permettono, infatti, da un lato di migliorare la disponibilità di utilizzo degli impianti, di intervenire prontamente in caso di sintomi minori e di evitare fermi inaspettati; dall’altro hanno permesso di ampliare l’offerta andando oltre la vendita di prodotto e l’After Sales, aprendo il campo a un mercato di nuovi servizi. La sensoristica è oggi ampiamente disponibile, la vera chiave di qualità e differenziazione sta nell’analisi dei dati da modelli predittivi puntuali e solidi associati a competenze di data science, sempre più necessarie in azienda con l’avvento dei Big Data.

Che tipo di domanda esiste per i prodotti più innovativi e per la "sensorizzazione" degli impianti? E a che punto è l'Italia?

Schindler, con i suoi 140 anni di storia e le sue società presenti in oltre cento Paesi al mondo, è fra i maggiori attori dell’ascensorismo a livello globale. Gli investimenti nell’IoT con il progetto Schindler Ahead sono stati tali da garantire oggi all’azienda un ruolo da protagonista nella digitalizzazione del settore. Da gennaio 2018 tutti i nuovi impianti Schindler sono prodotti con i sensori a bordo e con un gateway evoluto per la trasmissione dati nel cloud per le analisi di predittività e di intervento. In termini di domanda, il mercato è soggetto a una forte influenza mediatica legata all’IoT di altri settori: la tematica è quindi in generale ben conosciuta. L’applicazione dell’Internet of Things al mondo degli ascensori e delle scale mobili è invece un ambito nuovo, che con Schindler Ahead stiamo contribuendo a tracciare, facendo conoscere le potenzialità e i benefici di una manutenzione predittiva ai nostri clienti sia del segmento residenziale che business. In termini di sensoristica la tecnologia è oggi matura e a disposizione dei clienti da circa un anno, mentre il “viaggio” verso una predittività completa è in ogni caso un percorso lungo, destinato a migliorare nel tempo al crescere del numero di impianti connessi. L’Italia all’interno del Gruppo Schindler si presenta come uno dei protagonisti, affiancando Paesi come Germania, Svizzera e Stati Uniti.

Quali esigenze manifestano, principalmente, i vostri clienti? E quali obiettivi vogliono raggiungere?

L’esigenza maggiore è senz’altro quella di migliorare la disponibilità di utilizzo dell’impianto, riducendo i fermi e le rotture. A questa si accompagna la necessità di rendere sempre più efficienti in termini di quantità e qualità gli interventi tecnici, andando nella direzione di una risoluzione “guidata” del problema. Per quanto riguarda gli obiettivi, variano a seconda del tipo di cliente. Con Schindler Ahead i clienti costruttori possono migliorare la qualità e il pregio dei propri stabili, mentre amministratori di condominio godono di minori fermi e disservizi, dunque di minori reclami da parte dei condomini. Nel mondo delle imprese, infine, prendendo come esempio un gestore di un centro commerciale, Schindler Ahead contribuisce in modo sostanziale a garantire la continuità del business: ascensori, scale e tappeti mobili che funzionano senza interruzioni favoriscono una mobilità fluida delle persone, permettendo loro di raggiungere gli spazi di acquisto e migliorando l’esperienza di shopping.

Matteo Bonardello, responsabile marketing & sales e digital business di Schindler Italia

In un progetto di "sensorizzazione" degli ascensori quali sfide o criticità tecnologiche vanno affrontate? Che lavoro preparatorio e che tempi può richiedere un progetto di questo genere?

Va fatta una distinzione importante tra ascensori nuovi, prodotti a partire da gennaio 2018, e il parco installato. Per gli impianti nuovi di fabbrica, la sensoristica è già a bordo dell’ascensore e della scala mobile come parte del quadro elettronico di comando. L’attivazione del telemonitoraggio avviene in un paio d’ore fra installazione, configurazione, test e avvio. Il parco installato rappresenta al contrario la vera sfida, tanto più se si considera che l’Italia ha una base installata di circa un milione di impianti. Per dotare di questa tecnologia anche ascensori e scale mobili più “datati”, in Schindler abbiamo creato una sensoristica specifica in grado di adattarsi ad ogni tipologia di impianto. I sensori vengono installati fisicamente sull’ascensore o sulla scala mobile, andando a raccogliere dati e parametri nei punti nevralgici (ad esempio, rilevando l’assorbimento di corrente o misurando la chiusura ottimale delle porte dell’ascensore, eccetera). In questo caso i tempi necessari per attivare il telemonitoraggio sono un po’ più lunghi: circa otto ore. In generale, a livello aziendale, il progetto Schindler Ahead è frutto di un lavoro decennale di ricerca e sviluppo del nostro Gruppo e di applicazioni a innovazione incrementale, supportate da solidi investimenti.

Ci potreste raccontare uno o due casi di implementazioni realizzate per clienti italiani?

Tra gli interventi più significativi merita una menzione quello realizzato per una nota catena di hotel, interessata ad ammodernare il proprio parco impianti avendo la certezza di interventi rapidi e risolutivi “al primo colpo” e a poter vedere in tempo reale su una piattaforma dedicata lo “stato di salute” di tutti i propri ascensori e scale mobili. In generale, stiamo riscontrando una buona risposta da parte del mondo residenziale di fascia medio-alta. Molto interesse c’è poi anche da parte di grandi operatori della grande distribuzione organizzata, di primari gruppi del settore real estate e di operatori del trasporto pubblico.