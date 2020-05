Aspettando iPhone 12, Apple pensa all’India per la produzione In questi giorni le indiscrezioni sulla società di Cupertino sono numerose: Winstron e Foxconn sarebbero le candidate per la realizzazione degli smartphone nel paese asiatico. E tutto sarebbe già definito per la nuova generazione di prodotti, prezzi compresi. Pubblicato il 12 maggio 2020 da Redazione

Secondo quanto riporta il The Indian Economic Times, Apple starebbe valutando la possibilità di spostare dalla Cina all’India circa un quinto della sua produzione di smartphone. Ovviamente la società statunitense non ha confermato la notizia, ma le fonti asiatiche indicano Wistron e Foxconn come le due società che sarebbero effettivamente impegnate in questa attività, realizzando entro i prossimi cinque anni prodotti per un valore complessivo di circa 40 miliardi di dollari.

Apple starebbe considerando questo massiccio spostamento produttivo grazie agli incentivi previsti dal governo indiano, raggruppati in piano battezzato “Schema PLI”. Presentato lo scorso primo aprile, è pensato per favorire l’aumento della capacità produttiva del paese e attrare investimenti nel settore della produzione di telefoni e componenti elettronici.

Mentre tra Stati Uniti e India si studia questa possibilità, in casa Apple si fronteggiano le fughe di notizie in merito ai futuri prodotti, mai state così numerose come in questo periodo. Secondo le indiscrezioni, sul fronte di iPhone 12 tutto sarebbe già deciso, dalle caratteristiche tecniche ai prezzi, anche se oggettivamente sembra un po’ presto per confermare informazioni che riguardano un lancio previsto in autunno. Le fonti parlano di quattro modelli in totale, tutti con schermo Oled, processore A14, connettività 5G e con tagli di spazio di archiviazione che partirebbero da 128 gigabyte. I prezzi andrebbero da 649 a 1.399 dollari, tasse escluse.