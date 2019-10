Aspettate ad aggiornare Windows 10, c’è un problema di sicurezza La società di Redmond ha avvisato che l’update cumulativo numero 1809, rilasciato in settimana, potrebbe causare malfunzionamenti di Windows Defender Advanced Threat Protection. Pubblicato il 18 ottobre 2019 da Redazione

Windows 10 si evolve e migliora continuamente, anche dal punto di vista della sicurezza. Ma non sempre tutto fila liscio, e la presenza di qualche vulnerabilità o conflitto tra i software è un rischio di cui tener conto. Così è accaduto nell’aggiornamento identificato dalla sigla KB4520062 (corrispondente alla build numero 17763.832) rilasciato da Microsoft questa settimana e contenente una lunga serie di correttivi che non riguardano la sicurezza. Ma proprio questo update può dare problemi di sicurezza, nel caso la versione del sistema operativo in uso sia Windows 10 1809 su Pc o Windows Server 2019 su server.

Da Redmond è dunque giunta la raccomandazione di evitare di installare l’aggiornamento KB4520062 se si utilizza una di queste due versioni della piattaforma e se Windows Defender Advanced Threat Protection (Atp) è l’unico software di sicurezza in uso per funzioni di antivirus, monitoraggio degli endpoint e intelligence sulle minacce. Gli strumenti di Defender Atp, infatti, “potrebbero smettere di funzionare e non riuscire a inviare dati di reporting”, scrive Microsoft. “Potreste anche ricevere un messaggio di errore 0xc0000409 in Event Viewer su MsSense.exe”.

La società sta lavorando per capire la causa del problema, con la prospettiva di rilasciare un correttivo intorno alla metà di novembre. Forse, ma non è scontato, già nel prossimo Patch Tuesday, che cade il giorno 12 del mese. Per il momento, l’unica cosa da fare è evitare di installare l’update KB4520062 su Windows 10 1809 e su Windows Server 2019.