Atlante sceglie la soluzione “flessibile” di Centro Computer L’azienda di import-export al servizio della Gdo ha adottato una modalità di fornitura di hardware e servizi non più vincolata all’acquisto una tantum, ma modificabile nel tempo. Pubblicato il 24 giugno 2019 da Redazione

Le attività di stampa e di gestione delle postazioni di lavoro si spostano anch’esse, come molti altri processi aziendali, verso un concetto di “servizio” anziché di “acquisto”. Questo è vero anche per Atlante, società di Casalacchio di Reno (Bologna), che dalla food valley italiana si occupa di import-export di prodotti alimentari per insegne della Gdo italiana ed estera: nomi come Migros in Svizzera, Sainsbury’s nel Regno Unito, Kroger negli Stati Uniti, e altri addirittura in Giappone e in India. Oltre che di importazioni ed esportazioni, si occupa anche di sviluppare e gestire progetti di private label in tutte le fasi.

La Atlante di oggi è molto diversa e più grande di quella nata a metà degli anni Novanta, e dunque l’azienda era alla ricerca di un nuovo modo per gestire l’intero parco macchine delle postazioni di lavoro aziendali e dei dispositivi multifunzione di stampa. Anziché impegnarsi nell’acquisto di nuovo hardware in un’unica tranche, la società emiliana desiderava una soluzione che permettesse di ammortizzare i costi e avere maggiore flessibilità. Ha quindi trovato risposta nell’offerta di Fleet Management di Centro Computer.

Si tratta di una soluzione di “acquisto destrutturato” che prevede un piano di approvvigionamento sempre modificabile rispetto a quello di partenza, sia in termini di prodotti sia di servizi concordati. È previsto un canone mensile fisso (con possibilità di un conguaglio annuale) che però può variare se si decide di aggiungere oppure togliere prodotti e servizi rispetto a quanto pattuito inizialmente. Oltre alla fornitura dell’hardware, sono inclusi servizi di pianificazione, manutenzione, gestione e smaltimento.

“Grazie a questa soluzione”, sottolinea Maurizio Querzoni, direttore IT di Atlante, “non siamo più vincolati alla rigidità che ci imponevano le alternative classiche dell’acquisto e del noleggio e possiamo adesso contare su un rinnovo periodico del parco macchine, l’assistenza sui prodotti e la tranquillità del canone fisso. Il tutto facendo affidamento alla professionalità di Centro Computer, che ha implementato il progetto in tempi brevissimi, iniziando a fornire prodotti e servizi a partire dal giorno successivo alla formalizzazione dell’accordo e finalizzando il tutto in una sola settimana”.