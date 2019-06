Basta notch e fori, Oppo porta la fotocamera sotto al display L’azienda cinese potrebbe essere una delle prime a lanciare uno smartphone con il blocco ottico nascosto sotto lo schermo. La novità è mostrata in un teaser pubblicato su Twitter. Pubblicato il 03 giugno 2019 da Redazione

Dopo la fotocamera “a pinna di squalo”, Oppo potrebbe portare sul mercato il primo smartphone con obiettivo anteriore completamente invisibile. L’azienda cinese ha pubblicato su Twitter un video dimostrativo in cui si vede un telefono che impiega uno schermo senza notch, fori o altri meccanismi utili a far comparire la fotocamera frontale. Il corpo dello smartphone è mezzo nascosto, ma nel filmato si vede chiaramente come la tecnologia sviluppata da Oppo permetta di posizionare il blocco ottico sotto al display. In questo modo si può ottenere un cellulare con uno schermo edge-to-edge senza alcun tipo di interruzione. È da qualche settimana che sul Web circolano indiscrezioni su una novità di questo genere. A maggio, per esempio, il leaker Ben Geskin aveva anticipato la notizia su Twitter.

L’azienda cinese è una delle più attive nel cercare soluzioni alternative a notch e fori, allo scopo di ampliare ulteriormente la superficie di schermo disponibile sui cellulari di nuova generazione. Il modello Reno, presentato da poco, offre un inedito design con fotocamera anteriore a comparsa: un meccanismo motorizzato permette di far comparire il blocco ottico da 16 megapixel, nascosto in una piccola scocca “a pinna di squalo”.

Inoltre, la fotocamera posteriore offre, nella configurazione più costosa (con triplo sensore), uno zoom ibrido 10x con lenti a periscopio. Questa versione di Oppo Reno arriverà anche in Italia entro la fine di giugno al prezzo di 799 euro.