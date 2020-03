Bill Gates dà l’addio definitivo alla sua Microsoft Il miliardario è uscito dal consiglio di amministrazione dell’azienda da lui fondata nel 1975: d’ora in poi si dedicherà soltanto alle attività filantropiche. Pubblicato il 16 marzo 2020 da Valentina Bernocco

Bill Gates dice definitivamente addio alla sua Microsoft. Il miliardario di Seattle in questi giorni sta fornendo materia di chiacchiere ai complottisti per via di un video del 2015 apparentemente premonitore del coronavirus, ma per gli amanti della tecnologia è forse più un’interessante un’altra notizia: la decisione di uscire dal consiglio di amministrazione , dall’azienda da lui co-fondata, insieme a Paul Allen, nel 1975. Il passo ulteriore e definitivo di un percorso di allontanamento con il quale Gates ha potuto dedicarsi sempre di più alle attività filantropiche.

D’altra parte, con una fortuna personale stimata in oltre 100 miliardi di dollari, l’imprenditore può permettersi di fare ciò che desidera, benché gli scossoni del mercato conseguiti proprio all’epidemia di coronavirus abbiano impattato anche il suo patrimonio (sceso in poco più di un mese da 112,8 a 103,5 miliardi di dollari). Peraltro la fondazione Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), lanciata nel 2017 dal miliardario e dalla moglie Melinda, ha già foraggiato con 9 milioni di dollari la casa farmaceutica statunitense Inovio, impegnata nella ricerca di un possibile vaccino per il covid-19.

Tornando a Microsoft, l’addio annunciato qualche giorno fa è l’ultima tappa di un allontanamento cominciato nell’anno 2000, quando l’imprenditore diede le dimissioni dal ruolo di Ceo, riempito dal suo vecchio compagno di università e poi dipendente Steve Ballmer. Gates restò impegnato full time per altri otto anni come chief software architect, conservando però il ruolo di presidente del Cda fino al 2014 e poi quello di semplice membro del board.

I "pionieri" di Microsoft; Bill Gates in basso a sinistra (Foto: Microsoft)

In realtà il legame con l’azienda non verrà interrotto completamente, poiché Gates si presta ora a fare da technology advisor all'amministratore delegato Satya Nadella e ad altri dirigenti di Microsoft. In ogni caso, come spiegato dall’ufficio stampa, l'imprenditore potrà “dedicare più tempo ad attività filantropiche tra cui la salute, lo sviluppo e l’istruzione a livello globale e il suo crescente coinvolgimento nella gestione del cambiamento climatico”.

“ È stato un fantastico onore e privilegio l’aver lavorato con Bill e l’aver imparato da lui in questi anni”, ha dichiarato Nadella. L’attuale consiglio di amministrazione è composto da 12 membri: oltre all’attuale Ceo, John W. Thompson (presidente indipendente di Microsoft), Reid Hoffman (partner di Greylock Partners), Hugh Johnston (vicepresidente e direttore finanziario di PepsiCo), Teri L. List-Stoll (vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Gap), Sandra E. Peterson (partner operativo della società di private equity Clayton, Dubilier & Rice), Penny Pritzker (fondatore e presidente di Psp Partners), Charles W. Scharf (amministratore delegato e presidente di Wells Fargo Co.), Arne Sorenson (presidente e Ceo di Marriott International), John W. Stanton (presidente di Trilogy Equity Partners), Emma Walmsley (Ceo di GlaxoSmithKline) e Padmasree Warrior (Ceo e presidente di Fable Group).