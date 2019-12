Black Friday: vince l’e-commerce, ma anche i negozi ne beneficiano Secondo i dati registrati dai sistemi di monitoraggio di Sensormatic Solutions, nel venerdì di sconti speciali quest’anno in Italia l'affluenza in-store è aumentata di circa il 5%. Gli acquisti online sono cresciuti in modo significativo. Pubblicato il 03 dicembre 2019 da Redazione

Il Black Friday sarà servito di più ai siti di e-commerce o ai negozi tradizionali? Difficile rispondere in modo netto, vista la complessità del fenomeno e la molteplicità di dati in gioco. Sappiamo però che in Italia quest’anno il “venerdì nero” novembrino ha effettivamente dato una spinta agli acquisti anche nei punti vendita fisici, e sebbene le percentuali di incremento siano tutto sommato contenute di questi tempi per il retail tradizionale è una buona notizia. Questo indica l’ultimo report di ShopperTrack, uno dei marchi di Sensormatic Solutions (parte, a sua volta, di Johnson Controls), basato su oltre 1,5 milioni di dispositivi per la raccolta di dati sparsi in giro per il mondo.

Confrontando le giornate del Black Friday del 2018 e del 2019, si scopre che quest’anno il traffico dei consumatori nei negozi registrato in Italia è aumentato del 5,3%. E ciò è accaduto nonostante finora il 2019 abbia visto entrare nei negozi italiani circa il 2,8% di persone in meno rispetto ai primi undici mesi dell’anno scorso. Il numero dei visitatori del weekend che va dal Black Friday alla domenica, inoltre, ha registrato un’affluenza inferiore dello 0,8% rispetto a quella del 2018.

“Sappiamo che oggi sono gli acquirenti ad avere il controllo su come, quando e dove fare acquisti, ma i nostri dati mostrano che il Black Friday rimane un giorno importante per il retail tradizionale”, ha commentato Nicola Fagnoni, regional director per l’Italia di ShopperTrak.

Altri dati giungono da Secursat, società italiana che impiega tecnologie basate sull’intelligenza artificiale applicata alle telecamere di sorveglianza. Su oltre 1.200 siti retail italiani monitorati (inclusi centri commerciali), nella giornata del 29 novembre si è osservato un incremento di clientela notevole, con un affluenza doppia rispetto alla media del periodo.

In questo caso è stato possibile analizzare anche la composizione della clientela del Black Friday: doppio il numero di uomini che si recano ai camerini, all’incirca stabile la percentuale di donne alle casse. Rispetto all’anno scorso, sembra essere aumentata di circa l’8% la presenza di giovani e giovanissimi. Come sottolineato da Maura Mormile, business development manager di Secursat, da questi monitoraggi si evince come “ il mercato retail continui ad attrarre i consumatori, nonostante la continua crescita degli acquisti online”.



Nella giornata degli sconti novembrina gli italiani non soltanto sono entrati nei negozi e nei siti di e-commerce più volentieri del solito per curiosare tra le offerte, ma hanno anche effettivamente acquistato di più. Sia online, sia alla vecchia maniera. Così ci dicono i dati di Sia, società specializzata in servizi di pagamento digitale: il 29 novembre ha conteggiato in Italia 18,4 milioni di transazioni eseguite con carte di debito, credito e prepagate, un deciso incremento rispetto ai 13,7 milioni di operazioni del venerdì precedente. L’incremento è stato più marcato per i pagamenti di e-commerce (+48%) ma sostenuto (+30%) anche per quelli alla cassa dei negozi.